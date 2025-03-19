9個月太空漂流後 NASA太空人因這規定躺擔架

太空人威廉斯（Suni Williams）在搭乘SpaceX太空艙返回地球後，面帶微笑地坐在擔架上，揮手向外示意。這是太空任務返程後的例行安全措施。（路透）

2025/03/19 15:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）太空人威爾摩（Butch Wilmore）和威廉斯（Sunita Williams）在國際太空站（ISS）滯留超過9個月後，終於在18日搭乘SpaceX「飛龍號」（Dragon）太空艙返回地球，墜落於佛羅里達外海。而當太空艙艙門開啟時，2位太空人並未自行走出太空船，而是由工作人員以擔架抬離，引發全球關注。

究竟為何太空人返回地球後，會需要以擔架抬出？科學新聞網站《Science Alert》報導，這並非因為他們健康出了問題，而是太空飛行後的標準程序。萊斯大學（Rice University）應用運動科學主任、前NASA詹森太空中心（Johnson Space Center）資深科學家德威特（John DeWitt）解釋，這是因為太空失重環境讓身體產生暫時變化，NASA因此制定嚴格安全規範。德威特表示：「許多太空人不願被抬上擔架，但這是規定。」

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在太空站的失重狀態下，太空人內耳前庭系統會適應忽略部分感官訊號以維持平衡。重返地球後，重新適應地心引力可能引發「太空暈動症」，帶來暈眩與噁心，類似暈車。此外，長時間太空飛行也可能導致肌肉與骨骼流失，因缺乏重力刺激，肌肉使用減少，逐漸萎縮。為了對抗這些影響，2人在太空站每日執行完善運動計畫。威廉斯曾透過電郵告訴德威特：「我們9個月來持續鍛鍊，感覺強壯，準備好面對地球重力。」

威爾摩與威廉斯屬於Crew-9任務成員，與NASA太空人海格（Nick Hague）及俄羅斯太空人戈爾布諾夫（Alexander Gorbunov）同船返地。2位退役海軍上校對太空站運作熟稔，威廉斯更於任務第3個月接任指揮官，直到本月初卸任。

任務期間，美國總統川普曾於1月底催促SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）加快救援，批評延誤源於拜登政府。SpaceX最終以二手艙應急，提前完成任務。2人始終支持NASA決策，展現了專業態度。

NASA自太空梭計畫結束後，委託SpaceX與波音競爭運送太空人。SpaceX證明了其可靠性，而波音則仍需克服技術挑戰。至2030年太空站退役前，2家公司將持續執行任務，而未來私營太空站將接棒，NASA則將轉向月球與火星探索。

NASA太空人威爾摩（Butch Wilmore），由工作人員協助，登上擔架。（路透）

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