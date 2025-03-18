為促烏俄和談 美媒：川普考慮承認俄國對克里米亞主權

美國媒體Semafor爆料，美國政府正在考慮承認俄國對克里米亞半島的主權，但總統川普（見圖）尚未做出決定。（路透資料照）

2025/03/18 20:37

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭於黑海的戰略要地克里米亞半島於2014年遭俄羅斯強行併吞，雖然至今國際普遍不予承認，不過美國媒體Semafor爆料，川普政府正在考慮承認俄國對克里米亞半島的主權，以便為烏俄和談創造有利條件。

Semafor於2022年創立，創辦人為彭博媒體集團前首席執行官史密斯（Justin Smith）以及《紐約時報》前專欄作家史密斯（Ben Smith）。

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《路透》報導，Semafor援引2名知曉內情人士的說法指出，除了美國的承認之外，川普政府還討論了敦促聯合國也予以承認的可能性。

《路透》無法獨立證實Semafor的報導；Semafor則稱川普尚未正式做出決定，承認俄國對克里米亞的主權只是一個可能的選項，而白宮拒絕做出評論。

俄語人口佔多數的克里米亞半島是俄國黑海艦隊總部所在地。克里姆林宮一再堅稱，克里米亞早已正式成為俄國的一部份，主權問題的探討已經「永遠」結束了。

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