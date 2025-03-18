尹錫悅判決出爐前夕傳暗殺李在明簡訊 警方加強保護

南韓反對黨共同民主黨黨魁李在明。（路透）

2025/03/18 16:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕就在南韓全國屏息等待憲法法院就總統尹錫悅彈劾案的判決之際，南韓警方從18日起加強對反對黨「共同民主黨（Democratic Party）」黨魁李在明的維安。之前曾有國會議員警告，李在明可能成為暗殺目標。

《韓聯社》18日報導，警方在共同民主黨要求下，已經派出維安人員加強保護李在明；該黨上週曾表示，該黨部份議員接獲簡訊，內容警告有針對李在明的暗殺計畫，因此公開呼籲警方，加強對李在明的安全工作。

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警方並未透露負責保護李在明的警力人數，或者詳細的維安工作細節。日前警方曾表示，已加強收集這項威脅的相關情資，若有具體線索，將展開調查。李在明去年1月曾遭一名男子以索取簽名為由接近後，持刀攻擊，刺傷其頸部。

南韓政局因總統尹錫悅去年底宣佈緊急戒嚴風波，正陷入動盪，社會分裂加劇。尹錫悅正面臨叛亂罪刑事審判，南韓憲法法院也將在未來幾天內，就國會對尹錫悅的彈劾案做出裁決。

由於支持和反對尹錫悅群眾都準備在憲法法院宣判時，舉行大規模集會，警方正積極準備，因應可能爆發的衝突。南韓代理總統崔相穆18日再次呼籲民眾，接受並尊重憲法法院即將做出的裁決。

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