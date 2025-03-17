川普迎戰葉門叛軍！《華爾街日報》讚許「恢復嚇阻力」

一架美國空軍F/A-18戰機3月15日從航艦起飛，對葉門叛軍組織「青年運動」展開空襲。（法新社）

2025/03/17 15:37

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普15日下令空襲葉門叛軍「青年運動」，重重打擊這個由伊朗支持、干擾紅海航道的組織。《華爾街日報》在16日社論中指出，放任「青年運動」為所欲為是拜登政府最嚴重的失敗之一，川普的最新舉動是恢復美國在該地區嚇阻力的一步。

川普15日透過自家平台真實社群表示，美軍已對「青年運動」採取果斷且有力的行動，「所有青年運動恐怖分子，你們的時間到了，你們的襲擊今天起必須停止」。

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《華爾街日報》指出，「青年運動」1年多來干預紅海航道的行動，迫使美國海軍採取二次世界大戰以來從未有過的戰鬥節奏，但該組織並未為此付出任何代價。白宮統計，自2023年以來，該組織對美國軍艦發動174次襲擊，對商船發動145次襲擊。

一位分析師推估，美國海軍在過去15個月內發射的防空飛彈數量比過去30年還多，這意味美軍動用了昂貴的飛彈來擊落該組織廉價的無人機。

在加薩停火談判期間，該組織雖暫時停止向商船發射飛彈和無人機，但他們一直威脅要重啟攻勢。據報導，該組織上月末還向一架美國F-16戰機發射一枚地對空飛彈；2週前，他們也聲稱擊落一架美國無人機，且美國確實有一架無人機失蹤。

針對「青年運動」行徑，前總統拜登採取微不足道的報復性打擊，這讓該組織認為自己沒什麼好害怕。不過，川普經常言行不一，因此接下來必須觀察他是否真正殲滅「青年運動」領導層，並消滅其武器庫和伊朗後援。

川普在貼文中也警告伊朗，必須停止對「青年運動」的支持，否則將追究其責任。川普的放話很重要，因為「青年運動」經常聲稱他們不受伊朗控制，但若不是德黑蘭支持，他們不會對全球重要航道構成如此大的威脅。

在川普希望與德黑蘭當局重啟核談判的背景下，將伊朗與「青年運動」聯繫起來也很重要。這顯示川普了解伊朗所構成的區域威脅，尤其是一旦其獲得核武的話。

前總統歐巴馬在2015年達成的「伊朗核協議」，使德黑蘭掌握資金並可出售石油，因而有能力資助及轉讓武器給「青年運動」等恐怖組織。川普新一輪極限施壓行動，旨在切斷伊朗的資金來源。

此外，阻止「青年運動」對於恢復全球商業自由至關重要。目前，該組織幾乎阻斷非俄羅斯、中國或伊朗船隻在紅海的航線，導致運輸和保險成本飆升；令人鼓舞的是，至少在這件事上，川普相信美國的全球領導力。

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