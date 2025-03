美國機場乘客失控「一拳KO地勤」 聯合航空禁止搭乘任何航班

2025/03/16 16:17

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名54歲馬里蘭州男子克里滕登(Christopher Stuart Crittenden),上週四因在維吉尼亞州杜勒斯國際機場毆打聯合航空地勤人員而被逮捕。聯合航空已發表聲明,已禁止克里滕登未來搭乘該公司任何航班。

綜合外媒報導,事件發生於當地時間3月13日下午約5點30分,地點位於該機場D12號登機門。根據目擊者描述,克里滕登與一名地勤人員發生長達15分鐘的爭執,疑似因航班取消且另一班機客滿所致。

當時其他乘客正在下機,克里滕登試圖走上登機門的空橋,被該名地勤人員阻止進入管制區域。克里滕登隨後說「我受夠這狗屎了」並向該名地勤人員揮拳,擊中其臉部左側,導致對方倒地。

受傷的地勤人員被機場消防救援部門送往當地醫院接受治療。克里滕登被警方逮捕並指控毆打和妨害秩序罪。警方懷疑他在襲擊發生時處於醉酒狀態。據報導,克里滕登被帶離現場時還喊叫「聯合航空爛透了」。

國際機械師暨航太工人協會隨後發表聲明,呼籲加強對航空公司員工的保護,指出針對前線航空人員的暴力事件不斷增加。該工會表示,全美國的航空公司客服代表持續面臨肢體攻擊,包括被毆打、踢踹、被投擲行李擊中以及衣服被撕裂,有些攻擊甚至導致嚴重傷害。

An irate United Airlines passenger knocked out a gate attendant at Washington DC-area airport, hospitalizing the employee and earning himself a one-way ticket to the airline’s blacklist.



Maryland resident Christopher Stuart Crittenden was embroiled in a 15-minute tirade with the… pic.twitter.com/Hq1cnlsyHX