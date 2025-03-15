政府中也有好人！范斯坦言馬斯克大裁員「犯了錯」

美國副總統范斯（中）指出，馬斯克（右）受川普（左）之命整頓聯邦機構，但他大規模裁員是犯了錯。（法新社）

2025/03/15 16:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普的核心顧問馬斯克，受命率領「政府效率部」整頓聯邦財政，期間大規模解雇聯邦雇員，引起諸多紛爭。副總統范斯14日在接受《美國國家廣播公司》（NBC）獨家專訪時表示，他相信「政府中有很多好人」，馬斯克的大裁員做法「犯了錯」。

范斯指出：「伊隆（馬斯克之名）本人說過，有時你做了某件事，犯了一個錯誤，接著你去糾正這個錯誤。我相信這種錯誤是會發生的，我也認為你必須迅速糾正這些錯誤。」

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他繼續強調：「我也非常清楚，有很多優秀的人在政府內工作，很多人做得很好。我們希望盡可能留下有工作效能的人，同時剔除無工作效能者。」

范斯溫和的語氣，與馬斯克在削減聯邦支出和重新調整聯邦機構時所採取的激烈做法，形成鮮明對比。馬斯克在川普上任7週以來，解僱數千名聯邦雇員，稱他們是「騙子」，從而引發各種法律訴訟和抵制。

當被問及馬斯克的敵意言論時，范斯也重申，有些人顯然「是在領取支票，而不是在做工作」，「我不知道在300萬聯邦勞工中，這會是幾千人或更多」。

他補充說，無論問題有多大，當公務員靠著美國納稅人的慷慨謀生，卻不為人民服務時，就是一個問題，「我認為大多數優秀的公務員都會說，我們希望有權執行公務，我們不希望某個人每週缺席5天，讓我們更難做我們需要做的事情」。

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