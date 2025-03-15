全國性大停電！逾千萬古巴居民陷漆黑 根本「問題」曝光

古巴當地時間週五晚間約8點15分發生全國性大停電，超過1千萬居民瞬間陷入黑暗。（美聯社）

2025/03/15 15:28

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕古巴當地時間週五晚間約8點15分發生全國性大停電，超過1千萬居民瞬間陷入黑暗。古巴能源和礦業部確認，位於迪埃斯梅羅（Diezmero）的變電站故障，導致西部地區發電量急劇下降，最終引發全國電力系統崩潰。

綜合外媒報導，從古巴首都哈瓦那拍攝的畫面顯示，街道和建築物陷入完全黑暗，民眾只能依靠手電筒在街頭活動。哈瓦那的濱海天際線一片漆黑，僅有少數依賴燃油發電機的觀光飯店仍在運作。古巴人權活動家莫雷洪（Elsa Morejon）在社交平台X上發布了幾乎全黑的首都照片，並寫道：「哈瓦那陷入黑暗。大規模停電。」

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這次停電並非孤立事件，而是古巴長期以來能源系統問題的最新體現。在全國性停電前，古巴的電力服務在週四就因電廠故障和燃料短缺而長時間中斷。2023年10月，古巴大部分地區曾遭遇近乎完全停電，並持續近1週，被視為數十年來最嚴重的能源危機。

古巴的電力系統面臨多重挑戰：老舊且年久失修的電網和燃油發電廠，對原油發電的高度依賴（佔總發電量80%），以及對委內瑞拉進口石油的幾乎完全依賴。近期，由於委內瑞拉經濟不穩定，減少了對古巴的石油運輸量，俄羅斯和墨西哥也減少了出口，迫使資金短缺的古巴在現貨市場上以高價購買原油。

古巴官方將能源困境歸咎於美國經濟制裁，特別是川普政府加強的制裁。然而，批評人士指出，當局對基礎設施投資的不足才是根本問題。然而古巴在減少對化石燃料依賴方面進展緩慢，且再生能源發電僅佔總發電量的4%。

能源部門表示，目前正在努力恢復供電，但尚未提供具體完成時間表。

古巴當地時間週五晚間約8點15分發生全國性大停電，超過1千萬居民瞬間陷入黑暗。（美聯社）

古巴當地時間週五晚間約8點15分發生全國性大停電，超過一千萬居民瞬間陷入黑暗。（法新社）

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