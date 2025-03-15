日本前眾議員今村洋史騙取鉅額武肺補助 愛知縣索討17.65億日圓

由日本前眾議員今村洋史擔任院長「今村（いまむら）病院」，於武漢肺炎期間造假單據獲得鉅額補助。（圖擷自Google街景）

2025/03/15 15:21

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由日本前眾議員今村洋史擔任院長的愛知縣一宮市「今村（いまむら）病院」，於武漢肺炎期間造假單據取得大量補助，縣府要求其返還2020年以來的所有補助費用17.65億日圓（約新台幣3.9億元）。

據《朝日新聞》報導，今村病院當時聲稱要安裝「簡易負壓裝置」，避免病毒洩露到病房外面，並聘請承包商來負責院內消毒作業，不過，今村病院實際上並未安裝任何負壓設備，而是偽造交貨單騙取政府經費、浮報消毒費用。

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去年秋季，日本會計檢查院發現狀況有異，愛知縣府旋即展開調查，要求今村病院提出確切單據卻屢遭拒絕，目前所掌握的不當補助達4.5億日圓（約新台幣9970萬元），由於還有其他下落不明的設備，因此縣府要求今村病院返還全部的補助費17.65億日圓。

不過，院方以負責人身體有恙為由搪塞了10次左右，縣府見狀考慮以詐欺罪嫌向愛知警方提出告訴，今村洋史見狀終於出面回應，承諾會在本月全額退還補助。

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