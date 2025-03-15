TikTok出售期限逼近！ 范斯：美版高層級協議框架4/5前確定

美國政府正積極推動中國公司字節跳動在4月5日截止日期前，敲定出售旗下社交平台TikTok的初步協議框架，以避免該應用在美國遭禁。（路透）

2025/03/15 15:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府正積極推動中國公司字節跳動在4月5日截止日期前，敲定出售旗下社交平台TikTok的初步協議框架，以避免該應用在美國遭禁。

綜合外媒報導，美國副總統范斯（JD Vance）近日表示，儘管最終文件可能尚未完成，但他相信一項關於「美國版TikTok」的高層級協議框架將在期限前確定。范斯正與國家安全顧問沃爾茨（Michael Waltz）合作，尋找合適的美國買家，以滿足國家安全要求。

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美國總統川普在空軍一號上向記者透露，政府正與「4個不同的團體」洽談，並強調他希望交易能夠迅速完成。川普表示，「我希望很快就能達成協議」，並補充若期限前無法達成協議，他對延長期限持開放態度。

然而，范斯坦言，即便是規模較小的交易通常也需要數月時間，因此部分行政程序可能導致最終協議敲定延遲。范斯表示，「我們正努力在4月初完成交易，協議輪廓將非常清晰，但問題在於能否完成所有法律文件」。他補充，即便期限需要延長，最終結果都將確保TikTok能繼續運營，同時滿足美國的數據安全需求。

目前，TikTok的潛在買家已有多方表態。懷俄明州企業家拉斯納（Reid Rasner）向NBC新聞透露，他提出約474.5億美元（約新台幣1.56兆元）的收購報價。此外，社交媒體平台Reddit聯合創辦人歐哈尼安（Alexis Ohanian）也宣布加入商人麥考特（Frank McCourt）組成的競標團隊。

不過，字節跳動尚未公開證實與任何美國買家進行談判，也未確認是否願意出售TikTok。這項交易源於拜登政府先前簽署的兩黨支持法案，該法案要求字節跳動將TikTok出售給非中國企業，否則將面臨全美禁令。市場估計，TikTok的價值可能高達500億美元。

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