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    氣球升空反制！烏克蘭迎戰俄軍無人機夜襲

    氣球搭載攔截無人機，烏克蘭夜空下的防空利器。（圖取自Frontliner官網）

    氣球搭載攔截無人機，烏克蘭夜空下的防空利器。（圖取自Frontliner官網）

    2025/03/13 17:51

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭正研發一套創新系統，以對抗俄羅斯每晚大量發射的「見證者」（Shahed）自殺式無人機。這套系統利用氣球作為平台，發射第一人稱視角（FPV）攔截無人機，由烏克蘭科技公司「航空巴伏納」（Aerobavovna）與其合作夥伴共同開發，旨在強化夜間防空能力。

    據烏國媒體「前線者」（Frontliner）報導，這套系統以氣球為空中載具，配備熱像儀以即時偵測敵方無人機。當威脅出現時，攔截無人機會從氣球釋放，由操作員操控飛向目標。目前，系統與攔截無人機的詳細規格尚未對外公布。

    過去一年多，烏克蘭國防部隊已廣泛運用氣球作為空中平台，除擔任通訊中繼器以確保穩定聯繫外，還在監視與協調軍事行動中扮演關鍵角色。開發團隊指出，這款氣球可升至800公尺高度，載重10公斤，且能在任何天氣條件下運作。

    他們強調：「我們花了兩年時間研發，確保氣球適應各種環境，現正於極端情況下測試。」除通訊功能外，氣球還能執行監視、電子戰及攔截任務。

    去年，烏克蘭《軍事新聞》（Militarnyi）曾報導，烏克蘭電子戰系統製造商「科韋塔斯」（Kvertus）推出「方位角」（Azimuth）電子情報系統的空中版本，安裝於「航空巴伏納」的氣球上，進一步拓展其軍事應用。隨著技術持續精進，烏克蘭開發人員相信，這類氣球系統將成為現代戰爭的重要支柱。

    烏克蘭團隊部署氣球攔截系統，操控無人機迎戰俄軍夜襲。（圖取自Frontliner官網）

    烏克蘭團隊部署氣球攔截系統，操控無人機迎戰俄軍夜襲。（圖取自Frontliner官網）

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