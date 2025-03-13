川普槓加拿大+1 暫停兩國水力共享條約談判

美加哥倫比亞河上的水壩。（美聯社檔案照）

2025/03/13 18:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國總統川普升高對加拿大的關稅以及持續揚言把加國那為美國一州之際，美國暫停了與加國的新版「哥倫比亞河條約」（Columbia River Treaty）談判。日前川普曾向加國表示該條約不公平，有意修改內容。

根據英國《衛報》、《加拿大廣播公司》（CBC）報導，加拿大卑詩省能源部11日表示，美國官員正在「廣泛審查」這項條約，能源部長迪克斯（Adrian Dix）說，就這份條約進行的多年談判，被視為正常過程的一環，「但是，不正常的是美國總統有關卑詩省、有關加拿大和我們水資源的思考」。

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長1900公里的哥倫比亞河源於卑詩省東南部，在美國奧勒岡、華盛頓州交界處出太平洋，其流域之廣泛，在北美洲數一數二，美國約40%以及卑詩省將近一半的水力發電量都來自這條河流。

哥倫比亞河條約在1964年生效，規範美加跨國洪水控制、發電和供水問題。根據條約條款，加國在卑詩省興建3座水壩蓄水，透過這些水壩網，控制哥倫比亞河流量，確保美國獲得足夠水量用於水力發電，同時防洪；而美國則必須將多餘的水力發電量一半提供給加國，加國可依市價出售電力，這些效益每年為卑詩省帶來約2億美元收益。

該條約去年9月到期，兩國從2018年開始談判新版條約。美國前任總統拜登任內於去年7月，趕在條約到期前，與加國達成原則性協議，同時繼續積極協商最終版條約，但是最終未能在川普上任前敲定。目前僅以一份為期3年的臨時協議管理該河流資源共享系統。任何一國放棄該條約前，必須提前10年通知。

上任以來對加國採取愈加對抗性立場的川普，去年競選時就曾提到，可打開卑詩省的「大水龍頭」，來協助處理加州乾旱問題。此說法被廣泛解讀，指的就是哥倫比亞河。加國媒體日前報導，川普2月初與時任加國總理杜魯道通話時，提到對哥倫比亞河條約不滿，認為條約內容對美國不公平，希望修改。

迪克斯11日表示，卑詩省政府本月底將召開訊息告知會議，讓民眾了解談判暫停的影響。面臨美國當前政府的敵意，迪克斯矢言，「我們將在各層面持續奮鬥...包括這些談判」，「這些對我們的惡毒、反加拿大的攻擊……確實令人擔憂」。

美國總統川普。（彭博檔案照）

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