埃及穆斯林齋戒月 遊客交通和商務應謹慎安排

埃及進入齋戒月，有意前往旅遊或商務行程者，應注意行程安排。（路透）

2025/03/02 19:08

〔中央社〕埃及日前宣布自3月1日起展開伊斯蘭曆1446年（西元2025年）齋戒月至3月30日結束。齋戒月期間，民眾諸多生活和行政事務皆可能會重新調整並受到影響，有意旅行至穆斯林地區者，應多加留意行程安排。

齋戒月是伊斯蘭教徒每年一度的聖月，依據宗教機構觀測到的新月（月形如鉤的月牙，也稱弦月）和天文計算，來確認每年實際開始和結束日期。「見月牙即開齋，再見月牙則停齋。」由於世界各國新月出現時間存在差異，因此，不同國家穆斯林進入齋戒月的首日和每日開齋時間也不盡相同。

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而且因為伊斯蘭曆每年約355天，與公曆相差10或11天，因此伊斯蘭教的齋戒月在公曆中沒有固定時間，每一年都會較前一年往前推10或11天。例如2024年埃及的齋戒月首日為3月10日。

今年宣布以3月1日為齋戒月首日的國家，除埃及外，還有其他中東和亞洲16個穆斯林國家，如沙烏地阿拉伯和印尼。

其他如摩洛哥和馬來西亞等9個穆斯林國家，則宣稱未見到新月，因此以3月2日為首日。

阿拉伯聯合大公國（阿聯）還首創全球先例，透過人工智慧AI無人機來監測新月。

穆斯林在齋戒月期間，除病患、孕婦、餵奶婦女、幼兒以及長途旅行者外，每一名成年穆斯林從黎明至日落都需戒食、戒飲、戒煙和戒房事，因此埃及多數學校機關的辦公上課時間，還有餐廳、景點，購物中心等公共場所的營業時間都會調整，例如，有些學校上課時間會從早上8時至下午3時調整到早上8時30分至下午1時．許多餐廳咖啡廳則選擇白天不營業。

具有埃及旅遊行程安排豐富經驗的大通旅行社董事長林寬仁表示，國人在齋戒月期間至埃及旅遊時，應避免直接在當地民眾面前的飲食行為，以示尊重。

埃及投資與自由區管理總局（GAFI）秘書長尤塞夫（Mohamed Youseff）建議，由於齋戒月辦公時間縮短，多數人也因為白天不吃不喝而情緒及集中力不佳，因此，和埃及洽談商務的外籍人士，一般都會特別注意避開在齋戒月期間安排重要事務，尤其一般埃及企業偏向不在齋戒月期間進行重大專案審查確認以及合約協議簽訂。有進出口業務者更要謹慎計算港口海關作業可能會受到延遲的問題。

另外一個也要特別留意的問題則是外出交通時間和安全考量。埃及刑警貝森（Bassem）提醒，惡名昭彰的開羅交通，在齋戒月期間通常會出現更多行車糾紛爭執和碰撞事故，因為在人體血糖偏低以及飢渴交加作用下，往往精神不濟和情緒失控。而且在齋戒結束前1小時，大家為趕路回家等吃開齋飯，路上交通會特別擁塞。

因此，齋戒月期間也應儘量避免安排穆斯林司機長途駕駛。

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