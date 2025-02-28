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    恐怖攻擊疑雲！以色列汽車衝撞公車釀14人傷 嫌持刀攻擊警察遭擊斃

    以色列北部發生疑似「恐怖攻擊」事件，一輛汽車衝撞公車站，造成至少14人受傷，包括一名17歲少女身受重傷情況危急。（美聯社）

    以色列北部發生疑似「恐怖攻擊」事件，一輛汽車衝撞公車站，造成至少14人受傷，包括一名17歲少女身受重傷情況危急。（美聯社）

    2025/02/28 09:43

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列北部發生疑似「恐怖攻擊」事件，一輛汽車衝撞公車站，造成至少14人受傷，包括一名17歲少女身受重傷情況危急。據警方通報，一名駕駛人蓄意開車衝撞在高速公路巴士站等候的民眾並駕車逃逸，被警方攔下後，攻擊警方，最終被擊斃。

    綜合外媒報導，事件中，一輛黑色汽車高速駛向等候巴士的人群，撞倒多名行人後逃離現場。攻擊者隨後在逃逸過程中撞上一輛警車，並持利器衝向警察，最終被警方擊斃。

    一名目擊者描述道：「我看到一輛黑色車輛朝巴士站駛去，撞到在站牌等車的人。」另一位目擊者表示：「一輛汽車快速駛向人行道，撞倒了站在那裡的年輕人，然後逃離。」

    在傷者中，一名17歲少女傷勢最為嚴重，頭部和四肢受到嚴重損傷，目前在醫院接受鎮靜和呼吸器治療。其他傷者包括一名60歲男子和一名19歲女子，分別受到頭部和四肢的傷害。事件總共導致10名行人及2名警察受傷。

    關於嫌犯身份，最初報導稱其為24歲的以色列阿拉伯人，沒有犯罪或安全記錄。但後續報導證實，嫌犯是53歲的巴勒斯坦人扎尤德（Jamil Zayoud），與一名以色列公民結婚，並且非法居住在以色列城鎮馬阿勒鐵城（Ma'ale Iron）。

    事發後，救援人員迅速抵達現場，為傷者提供緊急醫療救助，包括止血和包紮傷口。傷者隨後被送往哈代拉的醫療中心接受進一步治療。

    以色列警方正在全面調查這起事件，並考慮所有可能的動機和原因。初步調查顯示，嫌犯蓄意針對在巴士站等候的平民。

    巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）表示，這是「對以色列的侵略、罪行以及企圖猶太化和佔領聖地的自然反應」，該組織還呼籲其他人升級暴力行動，並對以色列領土發動襲擊。

    就在上週，以色列還發生了一起涉及3輛空巴士爆炸起火的事件，險些造成大規模傷亡。帕德斯·漢納-卡爾庫爾（Pardes Hanna-Karkur）地方政府已宣布加強安全措施，並呼籲民眾保持警惕。

    據警方通報，一名駕駛人蓄意開車衝撞在高速公路巴士站等候的民眾並駕車逃逸，被警方攔下後，攻擊警方，最終被擊斃。（美聯社）

    據警方通報，一名駕駛人蓄意開車衝撞在高速公路巴士站等候的民眾並駕車逃逸，被警方攔下後，攻擊警方，最終被擊斃。（美聯社）

    據警方通報，一名駕駛人蓄意開車衝撞在高速公路巴士站等候的民眾並駕車逃逸，被警方攔下後，攻擊警方，最終被擊斃。（美聯社）

    據警方通報，一名駕駛人蓄意開車衝撞在高速公路巴士站等候的民眾並駕車逃逸，被警方攔下後，攻擊警方，最終被擊斃。（美聯社）

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