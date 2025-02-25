主要景點遭外國遊客塞爆！ 日本人改跑京都隱藏景點

擁有千年歷史、文化底蘊豐富的日本京都，近年來飽受「過度旅遊」（overtourism，也稱觀光公害）的種種亂象所擾，許多主要景點充斥許多言行粗魯的外國旅客。（資料照，路透）

2025/02/25 21:03

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李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擁有千年歷史、文化底蘊豐富的日本京都，近年來飽受「過度旅遊」（overtourism，也稱觀光公害）的種種亂象所擾，許多主要景點充斥許多言行粗魯的外國旅客，大幅降低日本人到訪意願。不過京都市政府指出，目前日本人開始改去京都周邊的「隱藏景點」旅遊，被視為「推動分散觀光取得的成果」。

綜合日媒報導，到訪京都的國際觀光客逐年大增，雖為不少商家賺滿觀光財，卻給當地居民日常生活因觀光公害帶來各種負面影響，讓觀光公害成為京都市政府的執政課題。根據一項調查指出，去年造訪伏見稻荷大社等知名觀光景點周邊的外國觀光客，較前年同期增加約30%；然而，這些景點的日本本地客，卻減少約15%。

還有數據顯示，京都市區主要觀光熱點以外地區的日本本地客，開始逐漸增加，讓市府認為是推動分散觀光取得的成果。對此，作為京都市政府觀光課題對策的一環，相關單位透露匿名處理的行動電話位置資訊數據等，統計2024年11月1日至12月15日，京都主要觀光景點周邊遊客人數，並與2023年11月3日到12月17日的數據進行比對。

綜合資料數據顯示，去年造訪伏見稻荷地區的訪日外國觀光客人數，較前年同期成長46%，相較之下，日本本地客數減少了23%；在北野天滿宮地區，外國觀光客成長42%，日本本地客減少42%；錦市場地區等地也呈現相同情況。不僅如此，京都市政府還針對在京都市區周邊觀光景點推動「分散觀光」的政策，來進行現狀驗證。

京都市政府表示，儘管只蒐集到日本本地客的數據，不過去年造訪京都市區西北方「京北地區」的遊客數，較前年同期成長59%；前往「伏見」、「山科」及「西京」周邊地區的遊客也增加逾2成。京都市政府觀光會展產業（MICE）推進室負責人表示，上述數據雖未詳細統計，仍可看出日本本地客的全新旅遊趨勢。

MICE負責人指出，這份數據資訊顯示日本本地客的旅遊傾向，呈現「人數在市中心減少，並在周邊地區增加」的情況，代表日本本地客可能不再以前往傳統必訪景點為重，而是開始轉往周邊的「隱藏景點」，因此他們接下來會持續推動分散觀光的旅遊政策。

根據一項調查指出，去年造訪伏見稻荷大社等知名觀光景點周邊的外國觀光客，較前年同期增加約30%；然而，這些景點的日本本地客，卻減少約15%。（資料照，法新社）

京都市政府表示去年造訪京都市區西北方「京北地區」的日本本地客人數，較前年同期成長59%；前往「伏見」、「山科」及「西京」周邊地區的日本本地客也增加逾2成。（讀者授權提供）

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