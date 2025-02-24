「烏克蘭不能輸」 美媒曝中國人參軍盼推翻中共邪惡統治

在俄烏戰爭前線，烏克蘭軍人在裝填彈藥。（路透）

2025/02/24 11:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭滿3週年，戰爭致百萬人死亡、引發難民潮，來自多國的志工加入烏克蘭國際軍團共同抵禦俄方侵略。其中不乏中國人，一名39歲美籍中國人弗里曼（Atticus Freeman）說，「烏克蘭不能輸」，否則「為了基本人權而抗爭的中國人都會受苦」，另有人希望帶回經驗，推翻中共邪惡統治。

《美國之音》報導，弗里曼是出生於中國的美籍華人。2023年1月，他在中國受到人身安全威脅，後來赴美加入美國海軍，併入美國籍。2024年4月，佛里曼到烏克蘭，成了後勤技術兵。

弗里曼表示，烏克蘭戰爭爆發時，他人在上海就想辦法支持烏克蘭，包括捐過3台iPad、2台無人機，以及一些捐款。

他說：「我出生在中國，遭受了集權政府的審查、監控、打壓，沒有言論自由，被『喝茶』。無比強大的獨裁強權對人民的壓制，我是深有體會的。我不希望烏克蘭戰敗，不希望烏克蘭人也要遭受奴役，再經歷這樣的生活，因為他們剛從前蘇聯獨立出來。」

據報導，弗里曼曾在北京大學讀哲學，之後在出版社工作。他曾打算在中國出版龍應台講述國共內戰的書籍《大江大海1949》，但被告知此書是「反動」書籍，不能出版。

弗里曼說，在到烏克蘭之前在蘋果工作，薪水比在烏克蘭賺得多。他說，很多人是為了捍衛價值而來。「我覺得我的生命是跟烏克蘭是連在一塊的。……我覺得烏克蘭不能輸這場戰爭。如果輸了的話，不只是烏克蘭人，包括歐洲人、美國人，包括那些為了基本人權而抗爭的這些中國人都會受苦。」

報導並曝光另一名來自香港、今年50歲在烏克蘭海軍陸戰隊服役的愛德溫，他說「我來烏克蘭是來打共產黨的。普廷是一個獨裁者，澤倫斯基是一個施行自由民主，保護國家獨立和人民利益的一個總統。」

愛德溫說，因為看到中共2014年至2019年在香港實施獨裁和鎮壓，他希望打擊共產黨。愛德溫曾參加香港「反送中」遊行，並被逮捕。

他表示，退役後想做戰地記者。「我曾經在烏克蘭當過兵，不能回香港，因為會違反香港國安法23條。」他還說，希望中國共產黨倒台，這樣他就可以回香港了。他最愛香港。

而另一名今年45歲、來自山東的伊凡（化名）則說，「我希望參軍，拿起武器的打敗俄羅斯侵略軍，進而推翻獨裁的俄羅斯普廷集團和更邪惡獨裁的中共統治集團。」

他說，烏克蘭戰爭結束後，如果他得以倖存，他會回到中國。「開闢第二戰線，運用我在烏克蘭戰爭中學到的一些技能，努力推翻中共邪惡統治集團。」

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