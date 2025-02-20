日本山梨縣規模4.6地震 民眾憂「富士山噴發」
本次震央地點鄰近日本境內最高峰、也是日本本州休眠火山之一的「富士山」，不少民眾擔憂這起地震是否為富士山噴發前兆。（美聯社檔案照）
陳定瑜／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本山梨縣東部今（20）日晚間發生規模4.6地震，震央在富士五湖，最大震度達到3，氣象廳表示這起地震無須發布海嘯警報。然而，由於本次震央地點鄰近日本境內最高峰、也是日本本州休眠火山之一的「富士山」，讓不少民眾擔憂這起地震是否為富士山噴發前兆。
綜合日媒報導，根據日本氣象廳觀測顯示，日本當地時間晚間10點13分（台灣時間晚間9點13分），山梨縣東部規模4.6地震，震央在山梨縣東部的富士五湖，深度約20公里，無須發布海嘯警報。另外，山梨縣、靜岡縣雨神奈川縣，最大震度為3；東京都、埼玉縣、群馬縣、長野縣，最大震度則測得2。
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此外，目前日本社群平台「X」（原推特）在地震後出現「富士山噴火」等熱門趨勢，不少民眾擔憂是否為富士山即將再次噴發的前兆；但也理智網友翻出氣象廳過往資料，指出富士五湖一帶每年都會定期發生地震，呼籲大眾不必太過驚慌。據悉，富士山上一次噴發是在1707年，當時火山灰覆蓋整個江戶（現東京），甚至影響當時的氣候。
[緊急地震速報] 22:14:36現在— 地震速報 （@EqAlarm） February 20, 2025
第7報（終） 予報
発生時刻：22:13:45
震央情報：山梨県東部・富士五湖
震源情報：35.5N 138.9E 30km
地震規模：M4.4 最大震度：4
予想震度：1.6 猶予時間：主要動 到達 pic.twitter.com/bb4ICadcdV
【地震大丈夫？】— 【超速報】ニュース速報・緊急地震速報 （@sokuho_news_bot） February 20, 2025
先程の22時13分頃、山梨県東部・富士五湖（深さ20km）を震源としたM4.6、最大震度3の地震がありました。
その際の防災科研 #強震モニタ の様子です。
早く気付ければ、距離に応じた時間的猶予がある事が分かります。
← 緊急地震速報第一報の頃
その後の拡がり方（10倍速） → pic.twitter.com/mFCmXR6ycK
????緊急地震速報????— 妖精トロール????カバじゃない （@amse070707） February 20, 2025
震源 山梨県東部・富士五湖
規模 M4.6
震度 最大震度3
揺れを感じた方、地震大丈夫でしょうか？
去年の富士五湖を震源とする地震は合計12回、その内M4.0以上は2回です。今年に入っては初めて。比較的よく起きている地震ですが、M4.0を超える地震は約半年ぶりなので少し警戒???? pic.twitter.com/OjRIHNLU1N
なんだこれ— カツ・インサイド （@katsu_inside） February 20, 2025
富士山噴火の前兆？ pic.twitter.com/jzzapCPpYi
富士五湖で地震起きると富士山噴火する？とか言う人が必ず出てくるけどそこ定期的に揺れてます… pic.twitter.com/kliHt7defN— うめこ@リザードンの人 （@ume_mirarootsu） February 20, 2025
日本山梨縣東部今晚發生規模4.6地震，震央在富士五湖，最大震度達到3。（圖擷取自日本氣象廳）