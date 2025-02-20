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    日本山梨縣規模4.6地震 民眾憂「富士山噴發」

    本次震央地點鄰近日本境內最高峰、也是日本本州休眠火山之一的「富士山」，不少民眾擔憂這起地震是否為富士山噴發前兆。（美聯社檔案照）

    本次震央地點鄰近日本境內最高峰、也是日本本州休眠火山之一的「富士山」，不少民眾擔憂這起地震是否為富士山噴發前兆。（美聯社檔案照）

    2025/02/20 22:32

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本山梨縣東部今（20）日晚間發生規模4.6地震，震央在富士五湖，最大震度達到3，氣象廳表示這起地震無須發布海嘯警報。然而，由於本次震央地點鄰近日本境內最高峰、也是日本本州休眠火山之一的「富士山」，讓不少民眾擔憂這起地震是否為富士山噴發前兆。

    綜合日媒報導，根據日本氣象廳觀測顯示，日本當地時間晚間10點13分（台灣時間晚間9點13分），山梨縣東部規模4.6地震，震央在山梨縣東部的富士五湖，深度約20公里，無須發布海嘯警報。另外，山梨縣、靜岡縣雨神奈川縣，最大震度為3；東京都、埼玉縣、群馬縣、長野縣，最大震度則測得2。

    此外，目前日本社群平台「X」（原推特）在地震後出現「富士山噴火」等熱門趨勢，不少民眾擔憂是否為富士山即將再次噴發的前兆；但也理智網友翻出氣象廳過往資料，指出富士五湖一帶每年都會定期發生地震，呼籲大眾不必太過驚慌。據悉，富士山上一次噴發是在1707年，當時火山灰覆蓋整個江戶（現東京），甚至影響當時的氣候。

    日本山梨縣東部今晚發生規模4.6地震，震央在富士五湖，最大震度達到3。（圖擷取自日本氣象廳）

    日本山梨縣東部今晚發生規模4.6地震，震央在富士五湖，最大震度達到3。（圖擷取自日本氣象廳）

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