喬丹住過的豪宅出租！ 月租金752萬元

「籃球之神」喬丹住過的豪宅出租，月租金為23萬美元。（圖擷自realtor網站）

2025/02/19 15:32

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）在伊利諾州高地公園（Highland Park）居住過的豪宅，新屋主庫柏（John Cooper）已在房地產市場開放租賃，月租為23萬美元（約新台幣752萬元）。

據《NBC》報導，這處豪宅共占地7.39英畝（約9046坪），除了有9間臥室、15.5間衛浴之外，還有標準籃球場、高爾夫錦標賽級果嶺、網球場、健身房、無邊際泳池、劇院、酒窖，能讓住戶享受極致高尚的生活。

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租賃資訊指出，住戶可以在豪宅內各處舉辦觀賽聚會，和朋友一起慶祝令人激動的絕殺時刻，是度過NCAA男籃賽「瘋狂三月」的好地方。

豪宅內其中1間臥室。（圖擷自realtor網站）

豪宅廚房。（圖擷自realtor網站）

豪宅有15.5間衛浴。（圖擷自realtor網站）

喬丹住過的豪宅當然要有籃球場。（圖擷自realtor網站）

豪宅還有網球場地。（圖擷自realtor網站）

豪宅內的健身房。（圖擷自realtor網站）

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