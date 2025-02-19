美俄高官沙國會談 澤倫斯基：別背著我們決定任何事

針對美俄高層在利雅德會談，烏克蘭總統澤倫斯基直言：「不希望任何人背著烏克蘭做出任何決定。」（路透）

2025/02/19 06:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），18日在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行會談，這也是美俄政府官員自2022年2月俄國入侵烏克蘭後首次正式會晤。針對美俄高層在利雅德會談，烏克蘭總統澤倫斯基直言：「不希望任何人背著烏克蘭做出任何決定。」

根據《路透》報導，目前正出訪土耳其的澤倫斯基於18日表示，在美俄高層會談後，他已延後原訂19日訪問沙烏地阿拉伯的行程，原因在於他不想要出訪行程中「出現任何巧合」，他也提到，烏克蘭並沒有被邀請參與這場會談。

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在與土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）會談後的記者會中，澤倫斯基強調：「我們不希望任何人背著烏克蘭做任何決定，沒有烏克蘭的參與，就無法決定如何結束烏俄戰爭。」澤倫斯基表示，為確保公正和平，美國、烏克蘭和歐洲應該參與保障烏克蘭安全的談判之中，他在與艾爾段的會談中也討論過這些問題。

艾爾段在記者會中表示，土耳其政府認為，烏克蘭的領土完整和主權是不容置疑的，土耳其將是任何可能涉及俄羅斯和平談判的合適場所。

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