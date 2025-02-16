和正妹網紅生子？ 馬斯克回應引女方震怒

美國網紅作家克萊兒，聲稱她5個月前幫馬斯克生下第13個小孩。（圖擷自Ashley St. Clair「X」帳號）

2025/02/16 15:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國保守派網紅作家克萊兒（Ashley St. Clair），宣稱她5個月前幫特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）生下第13個小孩，馬斯克的回應則引起克萊兒震怒。

據《紐約郵報》報導，在克萊兒的消息曝光後，社群平台X的帳號「MILO」就發布多則文章對其展開抨擊，直指克萊兒從5年前開始就密謀「陷害」馬斯克。

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馬斯克隨即在「MILO」的文章下方留言「哇喔（Whoa）」，克萊兒見狀相當不滿，留言向馬斯克詢問「過去幾天我們一直在嘗試溝通，但你沒有回應，你什麼時候才能答覆我，而不是回覆一個PO出我15歲內衣照的誹謗專用帳號？」

據了解，馬斯克先前已和3名女性育有12名孩子，克萊兒方面表示，她和馬斯克一直在私下協商第13個小孩的撫養協議，但由於八卦媒體侵犯隱私，使得秘密隨之曝光，目前正在等待馬斯克出面承認此事。

馬斯克在抨擊克萊兒的文章下留言「Whoa」，引起克萊兒的不滿。（圖擷自「X」）

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