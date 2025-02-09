川普關稅大砲齊發 共和黨人也憂高通膨惡夢再現

川普的關稅手段令美國人，無論黨派、年齡與財富，皆憂心通膨再度走高。（美聯社）

2025/02/09 22:59

〔編譯魏國金／台北報導〕美國密西根大學最新公佈的消費者調查顯示，本月美國人對未來1年的通膨預期較1月整整上升1個百分點至4.3%，主持該調查的學者Joanne Hsu說，「這是14年來第5次看到對未來1年的通膨預期，在1個月內出現如此大幅度（1個百分點以上）的攀升」，顯見美國人，包括支持川普總統的共和黨人，對通膨升高的疑慮加劇。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，該調查的2月消費者信心指數也連續第2個月下滑，並創2024年7月以來最低點。

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Hsu說，「該下滑是普遍性的，共和黨人、獨立人士與民主黨人，所有人的信心都從1月下滑，各年齡層、各財富階層皆然」。

該調查於2月4日截止，亦即在川普政府宣佈對墨西哥與加拿大加徵25%關稅之後幾天。在關稅措施生效前夕，川普宣佈與墨西哥、加拿大達成協議，因此暫緩實施30天，這讓消費者與企業仍面臨未來高關稅的可能性。

與此同時，川普對中國產品加徵10%關稅的措施於4日生效，並立即遭受中國報復。

FwdBonds首席經濟學家魯普基（Christopher Rupkey）說，「消費者向川普新政府釋出警訊，亦即實施進口關稅恐推升今年通膨超過1個百分點，並導致消費者信心暴跌」。他補充，「消費者只相信1件事，那就是川普2.0促增長的政策將引發通膨」。

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