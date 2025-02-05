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    史上首位現任總統出席 川普將親臨超級盃觀戰

    美國總統川普。（法新社資料照）

    美國總統川普。（法新社資料照）

    2025/02/05 13:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國職業美式足球聯盟（NFL）第59屆冠軍賽「超級盃」（Super Bowl）將於台灣時間10日舉行。白宮證實，川普將親臨現場觀賽，成為美國史上首位出席超級盃的現任總統。

    據《美聯社》報導，美國特勤局4日表示，總統川普將於9日前往路易斯安那州紐奧良市的凱撒超級巨蛋（Caesars Superdome）觀看堪薩斯市酋長（Kansas City Chiefs）對決費城老鷹（Philadelphia Eagles）的冠軍戰。

    歷來曾有美國前總統參與超級盃相關活動，例如老布希（George H.W. Bush）卸任後，於2002年及2017年擔任擲硬幣儀式嘉賓；雷根（Ronald Reagan）則於1985年在白宮遠端主持擲硬幣儀式，但皆非在任期間親臨現場。

    此外，流行天后泰勒絲（Taylor Swift）預計也將現身，為酋長隊球星男友凱爾西（Travis Kelce）助陣。然而，泰勒絲曾在去年美國總統大選期間公開支持賀錦麗（Kamala Harris），並批評川普散播AI合成照片的不實資訊，川普則回嗆「我恨泰勒絲」，如今兩人可能同場出現已成為外界關注焦點。

    流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與男友酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）。（法新社）

    流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與男友酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）。（法新社）

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