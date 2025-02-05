美國男子二手店淘到乾隆瓷盤 花164元估價近20萬

地毯清潔公司的經營者，同時兼職古董商的卡塞拉僅花費4.99美元，就在二手商店買到一件清朝乾隆年間的珍貴紋章瓷盤，經權威鑑定後估值高達4000至6000美元。（圖擷取自X/@HelenMichell12）

2025/02/05 13:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國伊利諾州一名男子在當地二手商店的尋寶經歷，完美詮釋了「一眼千金」的真諦。地毯清潔公司的經營者，同時兼職古董商的卡塞拉諾（John Carcerano）僅花費4.99美元（約新台幣164元），就在二手商店買到一件清朝乾隆年間的珍貴紋章瓷盤，經權威鑑定後估值高達4000至6000美元（約新台幣13.1萬至19.7萬元）。

綜合外媒報導，這件來自18世紀的中國出口瓷盤，品相完好，不僅從未使用過，更未留下任何刮痕。據蘇富比拍賣行專家鑑定，這是一件約1755年製作長14英寸的「中國出口紋章倒角長方形大瓷盤」。

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卡塞拉諾表示，發現這件瓷盤純屬意外。「當時還有三個人在同一台推車旁尋寶，但他們都離開後，我用餘光發現一個現代盤子下面藏著它。」這位擁有35年古董買賣經驗的收藏家，立即用Google Lens進行搜尋，發現類似的瓷盤曾以4400美元（約新台幣14.4萬元）成交，頓時意識到自己找到了寶物。

為確認瓷盤的真實性，卡塞拉諾諮詢了蘇富比多家知名拍賣行的專家，還加入了5個專門研究中國古董瓷器的Facebook社團。這些專業人士都證實了這件瓷盤的價值。

卡塞拉諾提到他對亞洲古董的研究始於10年前。他說「很多人對亞洲藝術或瓷器不太了解，甚至看都不會多看一眼」。這份專業眼光，加上位於芝加哥北部富裕郊區的二手商店地理位置，為他帶來了這次難得的發現。

這件珍貴的瓷盤預計將在今年6月的蘇富比猶太藝術品拍賣會上出售。據卡塞拉諾所知，這將是首次在猶太藝術品拍賣會上展出帶有猶太紋章的中國出口瓷盤。雖然他也考慮過在網路上自行出售，但相信透過拍賣行，最終成交價格可能遠超預期。

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