薩爾瓦多軍隊進駐海地 與肯亞聯手打擊幫派暴力

海地長期飽受幫派暴力困擾，面對日益嚴重的幫派暴力，薩爾瓦多宣布派遣安全部隊進駐海地，加入由肯亞領導的國際維和行動，協助恢復當地治安。（法新社）

2025/02/05 14:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕海地長期飽受幫派暴力困擾，面對日益嚴重的幫派暴力，薩爾瓦多宣布派遣安全部隊進駐海地，加入由肯亞領導的國際維和行動，協助恢復當地治安。

綜合外媒報導，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）以鐵腕掃蕩幫派著稱，此次軍隊進駐不僅顯示該國將其強硬政策推向國際，也為海地的安全局勢帶來新的變數。然而，維和行動仍面臨資金短缺與法律挑戰，其實際效果有待觀察。

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近年來，海地幫派暴力激增，首都太子港（Port-au-Prince）及周邊地區頻繁發生綁架、槍擊及勒索事件，導致數萬人流離失所。2023年底，海地政府向聯合國請求國際協助，以遏止暴力並恢復社會秩序。

布格磊政府表示，薩國安全部隊將分享打擊幫派的經驗，並協助當地警方恢復治安。此舉獲得部分國際觀察家讚賞，認為可為海地提供有效的反幫派策略。然而，也有批評聲浪指出，薩爾瓦多內部的掃蕩行動涉及人權爭議，可能不適合作為維和典範。

儘管多國承諾援助，該行動仍面臨資金短缺及執行困難的挑戰。聯合國持續尋求更多國家參與，以確保維和行動順利推進，未來數週，肯亞、薩爾瓦多及其他可能加入的國家將協調戰略部署，並決定部隊進駐時間。

海地局勢仍不明朗，國際維和行動能否有效控制幫派暴力，仍有待觀察。

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