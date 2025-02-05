幼兒數學差別怪基因！ 研究揪出關鍵兇手是「父母焦慮」

最新研究揭「數學焦慮」的跨代影響；示意圖。（法新社資料照）

2025/02/05 09:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項最新研究顯示，父母對數學的恐懼可能會影響子女的數學能力。研究發現，有數學焦慮的父母，其子女在學齡前期的數學表現較差，這種影響甚至可能持續到小學階段。

《每日郵報》報導，英國羅浮堡大學（Loughborough University）研究團隊發現，高達3成的人有嚴重的「數學焦慮症」（maths anxiety），症狀包括手心冒汗、心跳加速，嚴重者甚至會出現腸胃不適和頭暈等生理反應。

請繼續往下閱讀...

研究團隊追蹤調查了126位義大利家長及其子女。結果顯示，當父母對數學感到焦慮時，他們3至5歲的孩子在數學方面的表現明顯較差，這種落差更可能延續到8歲。研究人員推測，這可能是因為害怕數學的父母較少與孩子進行有助於發展計數能力的遊戲活動。

研究主持人莫桑尼（Kinga Morsanyi）博士表示：「即使父母本身對數學沒有自信，只要能以正面態度談論數學，就能對孩子產生重大影響。重點是要讓孩子明白，學習數學不一定要有特殊天賦。」

專家建議，父母可以透過培養「成長型思維」來幫助孩子，讓孩子理解犯錯是學習過程中重要的一環。同時，父母也可以透過參與課程或線上學習來提升自己的數學能力，並在日常生活中展現對數學的興趣與熱情。

這項發表於《實驗兒童心理學期刊》（Journal of Experimental Child Psychology）的研究特別指出，父母的數學焦慮對子女的影響，與父母的教育程度無關。這意味著即使是高學歷的父母，如果對數學存有焦慮，同樣可能影響子女的數學學習。

過去研究已證實，童年時期的數學能力往往會影響成年後的發展，包括教育成就、職涯發展，甚至是理財決策能力。要避免數學焦慮代代相傳，關鍵在於父母以積極正向的態度面對數學，協助孩子建立學習信心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法