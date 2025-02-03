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    敘利亞北部發生汽車炸彈爆炸15人喪生 14名為女性勞工

    敘利亞北部城郊今（3）日發生汽車炸彈爆炸事件，造成至少15人死亡，多人受傷。據敘利亞民防組織表示，死者多為在當地從事農業工作的女性勞工。（圖擷取自X/@the_raven28）

    敘利亞北部城郊今（3）日發生汽車炸彈爆炸事件，造成至少15人死亡，多人受傷。據敘利亞民防組織表示，死者多為在當地從事農業工作的女性勞工。（圖擷取自X/@the_raven28）

    2025/02/03 16:57

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞北部城郊今（3）日發生汽車炸彈爆炸事件，造成至少15人死亡，多人受傷。據敘利亞民防組織表示，死者多為在當地從事農業工作的女性勞工。

    綜合外媒報導，根據現場救援人員報告，此次爆炸發生在曼比季市（Manbij）郊外一條主要道路上。敘利亞民防組織證實，死者包括14名女性和1名男性，另有15名女性在爆炸中受傷。

    這是該地區近三天內發生的第二起爆炸事件。週六曼比季市中心也發生了一起汽車炸彈爆炸，造成4名平民死亡，9人受傷，傷者中包括數名兒童。截至目前，尚無任何組織宣稱對這兩起襲擊事件負責。

    曼比季位於土耳其邊境以南約30公里處，鄰近幼發拉底河西岸。該地區長期以來一直是各方勢力角力的焦點。即使在敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad）於12月下台後，曼比季所在的阿勒頗省東北部仍持續發生暴力衝突。目前，由土耳其支持的敘利亞國民軍與美國支持的庫德族領導的敘利亞民主力量在該地區持續對峙。

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