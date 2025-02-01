延燒近月 洛杉磯斷崖大火和伊頓大火終獲完全控制

美國加州的斷崖大火和伊頓大火（Eaton Fire）於1月7日爆發，有多個豪宅區及社區被燒得精光。（法新社）

2025/02/01 18:06

〔中央社〕根據美國加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）的說法，在加州洛杉磯郡焚燒近1個月的斷崖大火和伊頓大火已經達到100%獲控制程度。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，斷崖大火（Palisades Fire）和伊頓大火（Eaton Fire）是在陣風風速達每小時約160公里、有「威脅生命」威力的聖安娜焚風（Santa Ana Winds）狂吹下，於1月7日爆發。

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由於風勢太強，所有投灑水或阻燃劑的消防飛機都無法起飛，只能等到天氣狀況改善，這使得整個南加州的滅火工作受阻。隨著大火失控猛燒，消防人員只能眼睜睜看著燃屑擴散到住宅區。

在最嚴重時候，估計有33萬1335人因為斷崖大火和伊頓大火而處於撤離警報範圍內，其中近19萬2000人面臨強制撤離，其餘約14萬人則是收到撤離警告。

這兩場大火合計焚燒了約1萬5163公頃土地，並將洛杉磯郡的太平洋斷崖（Pacific Palisades）和艾塔迪那（Altadena）兩地區的多個社區燒得精光，共造成29人死亡，其中17人的遺體是在伊頓大火區域被發現，使其成為1933年以來洛杉磯郡最致命大火。

伊頓大火一共摧毀了9418間建築物，使其登上加州史上破壞力第2強的大火；懸崖大火則排名第3，總計摧毀建物達6837間。

儘管所有撤離令已經解除，但大火肆虐過的社區仍受到危險的火災殘骸汙染。截至今天，艾塔迪那和太平洋斷崖仍有部分地區處於「勿飲自來水」（Do Not Drink）警告範圍內。

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