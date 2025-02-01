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    烏干達2年來首次傳出伊波拉死亡病例 接觸者達44人

    烏干達首都康培拉的穆拉​​戈醫院，傳出男護理師病逝後驗出蘇丹伊波拉病毒。（美聯社）

    烏干達首都康培拉的穆拉​​戈醫院，傳出男護理師病逝後驗出蘇丹伊波拉病毒。（美聯社）

    2025/02/01 15:43

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕東非國家烏干達衛生當局1月30日表示，首都康培拉的穆拉​​戈醫院（Mulago Hospital）32歲男護理師，29日病逝後驗出蘇丹伊波拉病毒（伊波拉其中一種病毒株），這是該國自2023年1月伊波拉疫情結束後首起死亡病例。

    據《美聯社》報導，這名個案生前曾在烏干達多處接受治療，目前確認至少有44名接觸者，當中包括30名醫護人員和穆拉戈醫院病患，衛生單位認為狀況已得到控制，但還是呼籲民眾若有相關症狀需立即通報。

    追蹤接觸者是阻止伊波拉擴散的關鍵，蘇丹伊波拉病毒株目前並無任何疫苗可預防。伊波拉病毒是透過感染者體液、受污染物質進行傳播，症狀包括發燒、嘔吐、腹瀉、肌肉疼痛、內出血和外出血。

    外界憂心康培拉此次伊波拉疫情可能難以防堵，因為當地有400萬人口且流動性很大，患病護理師除了在康培拉郊區一處醫院接受治療之外，還到東部姆巴萊（Mbale）公立醫院求診，甚至找上民俗療法（巫醫）救治。

    烏干達上波疫情從2022年9月延續至2023年初，至少造成55人死亡，此前還發生過多次疫情，2000年更曾導致數百人喪命。世界衛生組織秘書長譚德塞表示，WHO初步將撥款100萬美元（約新台幣3294萬元），協助烏干達對抗此次伊波拉危機。

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