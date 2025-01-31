尋獲黑盒子！美客機撞黑鷹初步報告：塔台僅1管制員「不正常」

美國1架客機與陸軍直升機在空中相撞，當局展開搜救行動。（法新社）

2025/01/31 10:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府29日晚間飛機相撞事故，美國航空（AA）子公司PSA航空公司（PSA Airlines）1架載有64人的客機準備降落雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagon Washington National Airport）時，與美國陸軍的「黑鷹」直升機相撞，雙雙墜入波多馬克河（Potomac River），造成機上乘客、機組人員及軍人共67人全數罹難。目前，失事客機的2個黑盒子已被尋獲，將有助進一步釐清事故發生的詳細情況。

根據《CNN》報導，1名航空交通管制消息人士透露，事發當時塔台僅有1名管制員同時負責跑道飛機起降指揮及附近直升機的交通安排，並稱此種情況並不罕見。《紐約時報》透過美國聯邦航空管理局（FAA）初步報告指出，當時塔台的人力配置「在當天的時間及航空交通量下並不正常」，通常應由2名管制員分工處理。

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《紐約時報》表示，雷根華盛頓國家機場塔台長期面臨人手不足及高工時等問題，管制員配置僅達85%，在全部28個職位中仍有4個空缺。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）已開始調查此次事故，將全面探討造成事故的各種可能原因。目前，失事客機的2個黑盒子已被尋獲，將有助於進一步釐清事故發生的詳細情況。

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