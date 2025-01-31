為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    尋獲黑盒子！美客機撞黑鷹初步報告：塔台僅1管制員「不正常」

    美國1架客機與陸軍直升機在空中相撞，當局展開搜救行動。（法新社）

    美國1架客機與陸軍直升機在空中相撞，當局展開搜救行動。（法新社）

    2025/01/31 10:13

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國華府29日晚間飛機相撞事故，美國航空（AA）子公司PSA航空公司（PSA Airlines）1架載有64人的客機準備降落雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagon Washington National Airport）時，與美國陸軍的「黑鷹」直升機相撞，雙雙墜入波多馬克河（Potomac River），造成機上乘客、機組人員及軍人共67人全數罹難。目前，失事客機的2個黑盒子已被尋獲，將有助進一步釐清事故發生的詳細情況。

    根據《CNN》報導，1名航空交通管制消息人士透露，事發當時塔台僅有1名管制員同時負責跑道飛機起降指揮及附近直升機的交通安排，並稱此種情況並不罕見。《紐約時報》透過美國聯邦航空管理局（FAA）初步報告指出，當時塔台的人力配置「在當天的時間及航空交通量下並不正常」，通常應由2名管制員分工處理。

    《紐約時報》表示，雷根華盛頓國家機場塔台長期面臨人手不足及高工時等問題，管制員配置僅達85%，在全部28個職位中仍有4個空缺。

    美國國家運輸安全委員會（NTSB）已開始調查此次事故，將全面探討造成事故的各種可能原因。目前，失事客機的2個黑盒子已被尋獲，將有助於進一步釐清事故發生的詳細情況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播