華府空難撼動滑冰界！俄籍世界冠軍夫婦恐罹難

俄羅斯花式滑冰選手希什科娃（Evgenia Shishkova）與瑙莫夫（Vadim Naumov）在1994年世界花式滑冰錦標賽雙人滑項目中，以精湛的技術和優雅的表現奪冠。（路透）

2025/01/30 17:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕《衛報》報導，美國花式滑冰協會（U.S. Figure Skating）證實，一架29日在美國華府雷根國家機場附近失事的美國航空區域客機上，載有多名滑冰運動員、教練及家屬。他們剛結束在堪薩斯州舉行的全美發展訓練營與錦標賽相關活動，搭乘該航班返程。

這架載有64名乘客與機組人員的班機，原定從堪薩斯州威奇托（Wichita）飛往華盛頓特區，途中與美軍直升機發生空中碰撞。官方尚未公布確切傷亡數據，但救援人員暗示可能無人生還。據《路透》報導，機上約有15名與花式滑冰界相關人士，包括運動員、教練與家屬。

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俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）與俄新社（RIA）披露，1994年雙人滑冰世界冠軍、俄裔美籍教練夫妻瑙莫夫（Vadim Naumov）與希什科娃（Evgenia Shishkova）可能在機上，其子馬克西姆·瑙莫夫（Maxim Naumov）也可能隨行。馬克西姆剛參加完在威奇托舉行的全美花式滑冰錦標賽，根據賽事官網，他隸屬波士頓滑冰俱樂部。

另據塔斯社報導，曾代表前蘇聯參賽的資深教練沃利揚斯卡婭（Inna Volyanskaya）也可能搭乘該班機。她目前在美國華盛頓花式滑冰俱樂部執教，致力於培養年輕選手。

美國花式滑冰協會在聲明中表示：「這場難以言喻的悲劇令我們深感震驚，並向罹難者家屬致上最深切的哀悼。」美國國家運輸安全委員會（NTSB）已展開調查，初步報告預計於30天內公布。

馬克西姆·瑙莫夫（Maxim Naumov）在最近的美國花式滑冰錦標賽上出賽。（路透）

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