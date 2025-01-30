川普鐵腕反制校園反猶太 將取消挺巴勒斯坦示威者學生簽證

哈瑪斯與以色列在加薩爆發戰爭後，美國大學校園出現多起抗議活動。（美聯社）

2025/01/30 12:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普29日簽署多項行政命令，針對校園反猶太主義採取強硬措施。他將驅逐持學生簽證的親哈瑪斯活動人士，並停止對教導批判性種族理論（CRT）的學校提供聯邦經費補助。

福斯新聞（Fox News）報導，川普政府宣布，將在60天內全面清查並驅逐違反美國法律的親哈瑪斯人士。白宮表示，司法部將立即展開行動，以維護法律秩序，並調查及懲處校園反猶太主義行為。此舉回應了2023年10月哈瑪斯襲擊以色列後，美國多所大學爆發的反以示威活動，以及其中出現的反猶太主義爭議。

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這項行動影響範圍不僅限於大學，也延伸至基礎教育。川普政府將停止對教授批判性種族理論（CRT），以及激進性別意識形態的中小學提供聯邦資金，同時推動學校選擇權，另一項行政命令則支持學校選擇權。此外，川普也恢復並強化了保護美國紀念碑和雕像的法令。

川普政府停止資助教授CRT的學校，此舉也反映出CRT長期以來的爭議性。CRT的核心概念之一是『白人特權』，它認為白人在社會中享有不需努力而獲得的優勢。批評者認為，這個概念不僅加劇種族分裂，更讓白人產生罪惡感和羞恥感，因此強烈反對CRT。

此舉一出立刻引發爭議，共和黨籍眾議員此前曾發出報告，要求聯邦政府以聯邦補助作為誘因，促使大學加強反歧視政策。而去年12月，哈佛大學前校長蓋伊在國會聽證會上對於「呼籲對猶太人進行種族滅絕」是否違反校規的回應模棱兩可，引發批評，也凸顯了此議題的敏感性。

值得關注的是，川普提名紐約州共和黨聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）為美國駐聯合國大使，她的強硬立場與積極捍衛以色列態度，也為川普政府的政策增加了另一層面向。然而，川普政府的這些政策，正因先前凍結聯邦補助計畫而遭民主黨籍州檢察長提告，面臨嚴峻的法律挑戰。

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