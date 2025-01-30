川普下令關達納摩灣 準備收容3萬名「非法移民罪犯」

關達納摩灣拘留營自911事件後成為美國反恐政策的核心設施，20多年來因人權爭議備受國際社會批評。（美聯社）

2025/01/30 09:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普29日宣布，將指示美國國防部為關達納摩灣（Guantanamo Bay）做好收容3萬名「非法移民罪犯」的準備。

福斯新聞（Fox News）報導，這項政策以總統備忘錄的形式發布，而非先前宣稱的行政命令。川普表示，關達納摩灣現有3萬個床位，可收容這些被認定對美國公眾構成威脅的被拘留者，並強調此舉將確保這些人不會重返美國。

請繼續往下閱讀...

「有些人太危險，我們甚至不信任他們的原籍國能夠拘禁他們，因為我們不希望他們再次回來，」川普說，「我們要把他們送到關達納摩灣。那是個很難逃脫的地方。」

這項政策引發國際爭議。古巴總統狄亞士—卡奈（Miguel Diaz-Canel）透過社群平台X抨擊，此舉是「殘暴行為」，他表示：「美國新政府宣布在非法佔領的關達納摩灣海軍基地，監禁數千名被強制驅逐的移民，並將他們安置在以刑求和非法拘留聞名的監獄旁，這是一種殘暴行為。」

關達納摩灣美軍基地位於古巴東南部，1903年起由美國租用。該基地在911事件後，成為反恐戰爭的關鍵設施，2002年改建為軍事拘留營，專門關押自阿富汗、伊拉克等地逮捕的恐怖主義嫌疑犯，最多時曾收容近800人。然而，該設施因未經正式審判即長期拘禁、涉及刑求等爭議，多年來飽受國際組織批評。

美國新任國土安全部長諾姆（Kristi Noem）向福斯新聞證實，關達納摩灣目前已在使用中，主要收容「最危險」的非法移民。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則表示，該設施是處理數萬名非法移民，並將他們遣返原籍國的理想場所。

川普政府29日在社群媒體上發布最新的執法行動成果，指出移民及海關執法局（ICE）於1月27日共逮捕969名非法移民。其中包括已被定罪的兒童性侵犯，以及涉嫌與幫派和恐怖組織有關聯的人士。

自1月20日就職以來，川普已發布10項旨在全面改革美國移民法律和政策的行政命令。過去一週，美國國土安全部表示，「執法人員已驅逐並遣返7300名非法移民。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法