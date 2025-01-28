印度科技專欄作家古普塔問DeepSeek，台灣屬於誰？印度阿魯納查邦（中印邊境地區）屬於誰？遭DeepSeek拒絕回答。（圖擷取自「Data Science in your pocket」YouTube）

2025/01/28 20:45

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2023年在中國杭州成立的新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出宣稱以低晶片數開發出與OpenAI O1相當的新AI模型，導致全球技科市場動盪。然而，越來越多人實測發現，一旦問到涉及中國、人權等爭議問題，就會遭DeepSeek無視或給予偏差回答。

據了解，DeepSeek創辦人是1985年出生在中國廣東省湛江市的梁文鋒，旗下團隊開發的新AI模型DeepSeek-V3，號稱是「低成本」且「高效能」的性價比（CP值）之王，擁有類似ChatGPT的功能，同樣能詢問問題、幫忙寫作等，推出後受到全球科技市場矚目。不過，許多人下載實測發現，這組AI模型有很大的安全疑慮與不正確性。

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印度科技專欄作家古普塔（Mehul Gupta）1月3日、25日在YouTube分享自己對於DeepSeek新AI模型的研究，以及親自實測結果。古普塔詢問DeepSeek的問題，包含「台灣屬於誰？」、「1989年北京發生了什麼事？」、「印度阿魯納查邦（中印邊境地區）屬於誰？」以及「天安門廣場發生了什麼事？」等等。

DeepSeek大多都以「抱歉，我無法回答這個問題」，或是依照中國政府頒佈的資料來回應。古普塔指出，「問到有關中國爭議問題時，你不會得到答案」，不僅如此，古普塔直言，民眾若長時間使用DeepSeek，極有可能在不知不覺間，在各領域的認知與判斷，會受到「中國意識形態」影響。

古普塔還列出幾項對DeepSeek的擔憂，像是「言論審查制度」、「不利於學習（人們問到的資訊有缺失）」、「推動議程（透過迴避特定話題，影響了人們的想法）」等。最後古普塔也強調，他並不是說DeepSeek完全不好，而是擔心模型的一些基本參數（parameters）完全缺失，「這非常危險，會朝著錯誤的方向影響大眾。」

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