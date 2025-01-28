多次槓上川普！CNN資深記者阿科斯塔節目傳移出黃金時段將離職

2018年11月，阿科斯塔（左） 針對移民議題持續追問川普，引發川普極度不滿，白宮幕僚甚至一度搶走阿科斯塔手中的麥克風。（歐新社）

2025/01/28 14:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）首席國內記者阿科斯塔（Jim Acosta）節目時段傳出遭撤換，且排除在所有排播節目之外，甚至傳出將離開CNN。據了解，在美國總統就職典禮的前幾天，CNN高層要求阿科斯塔接手午夜時段的冷門節目但被拒絕，阿科斯塔以其在白宮記者會上與前總統川普的激烈交鋒而聞名。

《紐約郵報》報導報導內容指出，阿科斯塔原本上午10點的節目時段被《戰情室》（The Situation Room with Wolf Blitzer and Pamela Brown）取代，這是CNN節目表重組的一部分。當時，CNN尚未正式說明阿科斯塔的新職務安排。

請繼續往下閱讀...

據《福斯新聞》（Fox News）報導，他被要求接手午夜時段的節目似乎成了離職的導火線，阿科斯塔預計將完全離開CNN，最早可能於本週末的節目結束後離開主播台。他拒絕了午夜時段的節目邀約。

阿科斯塔曾任CNN白宮首席記者，在川普執政時期，多次在白宮記者會上與川普針鋒相對，雙方唇槍舌戰的場面令人印象深刻。

2018年11月的一場記者會上，阿科斯塔針對移民議題持續追問川普，引發川普不滿，白宮幕僚甚至一度搶走他手中的麥克風。隨後，白宮更以「行為不當」為由，暫時吊銷了阿科斯塔的白宮記者證，引發軒然大波。CNN隨後對白宮提起訴訟，法院最終裁定白宮必須恢復阿科斯塔的記者證。阿科斯塔與川普的激烈交鋒，也讓他成為美國新聞界最具爭議性的人物之一。

CNN首席國內記者阿科斯塔（Jim Acosta），曾與川普多次交鋒。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法