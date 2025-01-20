公開透明！ 川普承諾解密甘迺迪暗殺案文件

川普19日承諾，未來將公布大量有關前總統甘迺迪、前參議員羅勃甘迺迪及人權領袖馬丁路德金恩暗殺事件的相關文件。（美聯社）

2025/01/20 11:27

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）將在美國時間1月20日就職，傳出川普在上任第一天就可能頒布超過200項行政命令。川普19日在華府舉行「勝利集會」，他當眾承諾，未來將公布大量有關前總統甘迺迪（John F. Kennedy）、前參議員羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy）及人權領袖馬丁路德金恩（Martin Luther King, Jr.）暗殺事件的相關文件。

綜合外媒報導，川普在集會中向現場2萬名觀眾承諾，作為恢復政府透明度的第一步，將扭轉過往政府文件的過度保密狀況，川普政府未來幾天將公布甘迺迪、羅勃甘迺迪及金恩博士的暗殺事件相關文件，以及其他公眾關心的話題。不過川普並沒有具體說明將公佈哪些文件，也沒有承諾「全面解密」。

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川普在首次執政期間，曾認真考慮公開甘迺迪檔案等相關事宜，根據1992年《甘迺迪暗殺記錄收集法案》制定的文件解密年限，該法案規定2017年是公布剩餘文件的最後期限。不過川普的構想卻遭到許多國安人士反對，最後川普只公布部分文件，將甘迺迪暗殺紀錄文件全部公開的最後期限延後到2021年10月。

美國政府在甘迺迪1963年遇刺後調查，定調為槍手奧斯華（Lee Harvey Oswald）開槍射擊甘迺迪頭部，美國司法部和其他聯邦政府機構幾十年來都堅持此結論，但過去有民調顯示，許多美國人認為甘迺迪之死背後有陰謀。此外，甘迺迪的弟弟羅勃甘迺迪，與馬丁路德金恩兩人都在1968年遇刺，兩人遇刺背後的真相也是美國民眾多年來的熱議話題。

川普的候任衛生與公眾服務部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）是羅勃·甘迺迪之子，同時也是甘迺迪的姪子，他曾認為中央情報局（CIA）涉入了甘迺迪之死，CIA則表示這項指控毫無根據。小羅勃甘迺迪也提到，他相信他的父親是被多名槍手殺害的，此說法也和官方說法有出入。小羅勃甘迺迪長年以來十分支持政府公開暗殺案相關文件，川普去年8月在亞利桑那州的一次集會中，承諾會公開文件，會中他也公布小羅勃·甘迺迪的支持。

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