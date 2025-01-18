自助洗衣竟遇搶劫！84歲超勇阿公抄「牛仔褲」閃電五連鞭擊退

84歲的克羅克在自助洗衣店遇到搶匪，迅速抓起牛仔褲擊退。（擷取自X／@InsideEdition）

2025/01/18 22:44

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕84歲英國阿公克羅克（Ron Croker）到自助洗衣店洗衣服，竟遇到搶劫，他絲毫不懼，迅速抓起牛仔褲擊退搶匪。這起事件引起不少關注，甚至有民眾為他發起募款送暖，捐款來到15萬元。

BBC報導，84歲的克羅克1月7日早上到自助洗衣店洗衣服，竟遇到搶匪。當時，他正在使用烘乾機，一名蒙面歹徒闖入店內，逼他交出錢包。克羅克擔心對方可能持有刀子，迅速抓起一條剛摺好的牛仔褲，纏繞在手上擊退搶匪。

請繼續往下閱讀...

雖然克羅克在這起意外中手臂有些許瘀青，但他成功保住財物。他坦言，這次經歷讓他受到不小的驚嚇，有時候會難以入眠。事件曝光後，得到馬爾特比社區的熱烈支持，甚至有民眾GoFundMe網站為他設立了募款頁面，「讓我們為這個男人的生活帶來一些歡樂，讓他知道他並不孤單！」目前捐款已衝破3700英鎊（近新台幣15萬元）。

南約克郡警察說，已逮捕搶嫌42歲史密斯（Lloyd Smith），他已被起訴，收押等待2月7日出庭。

Ron Crocker, an 84-year-old British man, was at a laundromat when a man in a mask entered demanding money. Using the only weapon at his disposal, a pair of jeans, Crocker took a few swipes at the thief. pic.twitter.com/SIP8BzSFUf — Inside Edition （@InsideEdition） January 16, 2025

民眾GoFundMe網站為克羅克阿公設立募款頁面送暖，捐款已衝破3705英鎊。（擷取自GoFundMe網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法