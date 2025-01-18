為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    自助洗衣竟遇搶劫！84歲超勇阿公抄「牛仔褲」閃電五連鞭擊退

    84歲的克羅克在自助洗衣店遇到搶匪，迅速抓起牛仔褲擊退。（擷取自X／@InsideEdition）

    84歲的克羅克在自助洗衣店遇到搶匪，迅速抓起牛仔褲擊退。（擷取自X／@InsideEdition）

    2025/01/18 22:44

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕84歲英國阿公克羅克（Ron Croker）到自助洗衣店洗衣服，竟遇到搶劫，他絲毫不懼，迅速抓起牛仔褲擊退搶匪。這起事件引起不少關注，甚至有民眾為他發起募款送暖，捐款來到15萬元。

    BBC報導，84歲的克羅克1月7日早上到自助洗衣店洗衣服，竟遇到搶匪。當時，他正在使用烘乾機，一名蒙面歹徒闖入店內，逼他交出錢包。克羅克擔心對方可能持有刀子，迅速抓起一條剛摺好的牛仔褲，纏繞在手上擊退搶匪。

    雖然克羅克在這起意外中手臂有些許瘀青，但他成功保住財物。他坦言，這次經歷讓他受到不小的驚嚇，有時候會難以入眠。事件曝光後，得到馬爾特比社區的熱烈支持，甚至有民眾GoFundMe網站為他設立了募款頁面，「讓我們為這個男人的生活帶來一些歡樂，讓他知道他並不孤單！」目前捐款已衝破3700英鎊（近新台幣15萬元）。

    南約克郡警察說，已逮捕搶嫌42歲史密斯（Lloyd Smith），他已被起訴，收押等待2月7日出庭。

    民眾GoFundMe網站為克羅克阿公設立募款頁面送暖，捐款已衝破3705英鎊。（擷取自GoFundMe網站）

    民眾GoFundMe網站為克羅克阿公設立募款頁面送暖，捐款已衝破3705英鎊。（擷取自GoFundMe網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播