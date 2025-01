自助洗衣竟遇搶劫！84歲超勇阿公抄「牛仔褲」閃電五連鞭擊退

2025/01/18 22:44

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕84歲英國阿公克羅克(Ron Croker)到自助洗衣店洗衣服,竟遇到搶劫,他絲毫不懼,迅速抓起牛仔褲擊退搶匪。這起事件引起不少關注,甚至有民眾為他發起募款送暖,捐款來到15萬元。

BBC報導,84歲的克羅克1月7日早上到自助洗衣店洗衣服,竟遇到搶匪。當時,他正在使用烘乾機,一名蒙面歹徒闖入店內,逼他交出錢包。克羅克擔心對方可能持有刀子,迅速抓起一條剛摺好的牛仔褲,纏繞在手上擊退搶匪。

雖然克羅克在這起意外中手臂有些許瘀青,但他成功保住財物。他坦言,這次經歷讓他受到不小的驚嚇,有時候會難以入眠。事件曝光後,得到馬爾特比社區的熱烈支持,甚至有民眾GoFundMe網站為他設立了募款頁面,「讓我們為這個男人的生活帶來一些歡樂,讓他知道他並不孤單!」目前捐款已衝破3700英鎊(近新台幣15萬元)。

南約克郡警察說,已逮捕搶嫌42歲史密斯(Lloyd Smith),他已被起訴,收押等待2月7日出庭。

