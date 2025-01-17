全球罩杯排行榜揭曉！挪威榜首 台灣妹子贏日本輸中國

世界人口綜述（World Population Review）公布全球女性罩杯尺寸排行，挪威女性高居榜首，台灣排名第55。示意圖。（資料照）

2025/01/17 19:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《世界人口綜述（World Population Review）》近期公布全球女性罩杯尺寸排行，在108個國家當中，挪威女性以平均C至D罩杯高居榜首。相比之下，亞洲國家在排名中大多位於後段，其中台灣女性平均罩杯AA，在全球排名第55。

根據排名顯示，挪威女性以C至D罩杯穩居榜首，成為全球平均胸圍最大的國家。美國和英國以平均C罩杯分列二、三名，顯示西方國家在胸圍尺寸上的優勢。其他前十名的國家還包括盧森堡、冰島、俄羅斯、哥倫比亞、加拿大、波蘭與委內瑞拉。

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亞洲國家的罩杯尺寸普遍偏小，中國女性的平均罩杯為AA-A，排名第25，位居亞洲前段，甚至超越了法國、德國與義大利等歐洲國家，南韓的平均罩杯同為AA-A，排名第28；而台灣的平均罩杯為AA，排名第55，日本則位於台灣之後，排名第72。

罩杯平均值最小的國家多集中在非洲與東南亞地區。例如，印尼與越南的平均罩杯為AA，排名接近尾端。非洲多國如衣索比亞、肯亞等地，女性胸圍普遍較小，主要受到遺傳與生活方式的影響。

專家指出，罩杯大小與遺傳、飲食結構、BMI等因素息息相關。例如，北歐國家女性因基因與飲食較豐富，胸圍尺寸偏大；而亞洲國家女性生活型態更為活躍，BMI偏低，罩杯平均值自然較小。此外，不同國家的胸罩尺寸標準與銷售方式，也可能影響統計結果。

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