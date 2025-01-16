「TikTok難民」控訴遭種族歧視 小紅書網友怒噴：玻璃心別上網

「TikTok 難民」控訴自己在小紅書上遭受種族歧視，卻遭到中國網友一番教訓。（本報合成，擷取自微博）

2025/01/16 17:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著短影音平台「TikTok」（國際版抖音）可能於本月19日前被美國禁止，大量用戶湧入中國社群平台「小紅書」，形成一股「TikTok難民潮」。然而，部分新用戶卻在平台遭遇不友善對待，甚至指弄遭受中國網友種族歧及網路霸凌，甚至被批評不適合使用中國社群媒體。

一名「TikTok難民」在「小紅書」分享自身經歷，表示自己收到一些中國網友涉及種族主義的惡意評論，直呼這些仇恨言論幾乎將他逼瘋。然而，這番指控不僅未引起中國網友的同情，反而遭受更多嘲諷和批評。

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原Po的貼文下方有許多中國網友否認其指控，辯稱只是觀點差異，並批評該用戶心靈脆弱，不適合使用中國社群平台，強調「中國人之間的交流只會更殘酷」。

一些人更大言不慚地教育他，「這是你融入中國互聯網的必經之路，國內都還有地域歧視呢」、「敏感肌建議別上網」。更誇張的是，還有人刻意使用帶有種族歧視含義的汙辱性詞彙，以音譯的方式呈現攻擊對方。

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