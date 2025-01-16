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    無感尹錫悅被捕金建希照常遛狗？ 韓媒曝她博士學位恐被撤銷

    自南韓總統尹錫悅身陷戒嚴風波以來，其妻金建希一直神隱。（法新社）

    自南韓總統尹錫悅身陷戒嚴風波以來，其妻金建希一直神隱。（法新社）

    2025/01/16 14:21

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅被拘捕後，第一夫人金建希動向引人關注。有韓媒拍到疑似金建希於丈夫被捕後，在花園遛狗的畫面。另外，繼南韓淑明女子大學判定「金建希論文抄襲」後，國民大學稱考慮取消其博士學位。

    《香港文匯報》報導，尹錫悅昨天（15日）被捕後，韓媒拍攝到龍山總統府內部，一名白衣女子正在遛狗，似乎是第一夫人金建希。該影片在社群平台流傳，畫面顯示這名女子正在散步，身邊有至少一隻白色寵物犬。

    《韓民族日報》指出，本月3日南韓公調處首次試圖拘捕尹錫悅未果，當時已有韓媒拍到總統府內的遛狗女子，記者們都認為該女子的穿著打扮與金建希平日風格相近，懷疑就是金建希。

    另據南韓《中央日報》報導，南韓淑明女子大學認定金建希的碩士論文為抄襲後，國民大學15日表示，「如果淑明女子大學基於碩士論文驗證結果最終取消其碩士學位，我們也將討論金建希博士學位的有效性問題」。這意味，如果金建希的碩士學位被取消，根據校規，授予博士學位的前提條件也將不復存在，因此需要重新審議。

    關於金建希的博士學位是否被撤銷，將由國民大學一般研究生院的委員會作出決定。委員會由包括各學院院長在內的成員組成，委員至少5人，由校長任命。

    南韓總統尹錫悅和第一夫人金建希多次公開分享寵物的照片和影片。（法新社）

    南韓總統尹錫悅和第一夫人金建希多次公開分享寵物的照片和影片。（法新社）

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