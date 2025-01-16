罕見談夫婿拜登退選 吉兒：對裴洛西感到失望 我們是50年朋友

美國第一夫人吉兒‧拜登（右）近日接受專訪罕見談及美國總統拜登與聯邦眾議院前議院長裴洛西破裂關係。（彭博）

2025/01/16 11:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國第一夫人吉兒‧拜登（Jill Biden）近日接受專訪罕見評論夫婿美國總統拜登退選，對於丈夫和聯邦眾議院前議院長裴洛西之間的破裂關係，她坦言「我們是50年的朋友，這令人感到失望。」

綜合《CNN》等外媒報導，吉兒‧拜登15日接受《華盛頓郵報》專訪罕見評論裴洛西曾公開要求拜登退出總統選舉，以及拜登與裴洛西之間破裂的關係。吉兒說：「我們是50年朋友、這令人失望」、「我只能說對事情發展感到失望，對於人性也瞭解很多」。

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吉兒透露，她仍相信拜登還能繼續擔任4年總統，拜登現在依然行程滿檔，同時也擔心，丈夫擔任總統期間的成就沒有獲得應有肯定，例如基礎建設投資。

據了解，去年美國總統大選期間，裴洛西7月接受公開專訪說，拜登是否繼續參選尚未定案，與拜登當時堅稱絕不退選的立場形成強烈對比，拜登同年7月21日宣布退選，裴洛西8月時曾證實與拜登長達約50年深厚交情生變。

聯邦眾議院前議院長裴洛西。（法新社資料照）

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