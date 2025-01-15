「川普回歸」全球反應大不同！民調：歐洲擔憂、中印樂觀

川普回歸，全球反應兩極化，歐洲焦慮加劇。（路透）

2025/01/15 21:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據泛歐智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）15日公布的一項民調，相較於歐洲民眾對美國總統當選人川普回鍋的擔憂，世界其他主要國家的民眾則對他的第二任期抱持較為正面的態度。

《法新社》報導，這項與牛津大學「變動世界中的歐洲」（Europe in a Changing World）研究計畫合作的調查顯示，從印度、中國到巴西和土耳其，多數受訪者認為川普的當選對他們的國家和「世界和平」是件好事。其中，全球人口最多的國家印度尤其樂觀，超過八成的印度受訪者對川普的回歸表示支持。

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相較之下，在參與調查的 11 個歐盟國家中，多數受訪者認為川普的再次執政不利於歐洲及全球和平。報告作者寫道：「當川普重返白宮時，世界上許多國家將會歡迎他。」「在歐洲，焦慮情緒普遍存在，但許多其他國家的人們對川普的第二任期要不感到放心，要不就抱持積極正面的態度。」

本次調查於去年 11 月川普勝選後進行，訪問了全球 24 個國家，共計2萬8500多人。值得注意的是，在歐盟之外的受訪國家中，與美國長期維持盟友關係的英國和南韓，卻對川普的回歸持最負面的看法。

即將於20日宣誓就職的川普曾承諾，將迅速終結已持續近三年的俄烏戰爭。儘管外界擔心川普可能會迫使烏克蘭接受不利的協議，但在受訪的烏克蘭民眾中，仍有 33% 的人認為川普當選對世界和平有益，只有 18% 的人認為有害。

儘管川普曾威脅要對進口商品全面加徵關稅，這可能會對全球經濟造成衝擊，但在歐洲以外的地區，人們對川普仍普遍抱持正面看法。

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