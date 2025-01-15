為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台灣遊客佔前3名！ 2024年訪日外國人近3687萬人次創新高

    2024年遊日外國人達近3687萬人次，比疫情前的2019年3190萬名旅客還多，創下歷史新高。（法新社）

    2024年遊日外國人達近3687萬人次，比疫情前的2019年3190萬名旅客還多，創下歷史新高。（法新社）

    2025/01/15 16:56

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本觀光局今（15日）公布數據顯示，2024年遊日外國人較前年增長47%，達近3687萬人次，比疫情前的2019年3190萬名旅客還多，創下歷史新高，其中南韓、中國、台灣遊客最多。

    綜合日本媒體報導，日本觀光局今公布數據顯示，2024年12月外國遊客達348萬9800人次，創下去年單月新高，整個2024年遊日外國人達到3686萬9900人次，超越疫情前的2019年3190萬名人次，創歷史新高。

    其中南韓、中國、台灣旅客佔遊日外國人前3位，分別達到881萬7800人次、698萬1200人次、604萬4400人次。美國、香港、泰國遊客也達百萬人次，分別為272萬4600人次、268萬3500人次、114萬8900人次。

    報導指出，日圓去年跌至37年來新低，使得日本成為一個對外國人有吸引力且價格合理的旅遊地，外國遊客遊日消費額初估為8.1395兆日元（約新台幣1.7兆），是自2010年開始統計以來首次超過8兆日元；而日圓貶值也抑制當地人出國，去年日本出境人數停留在1300萬人，比2019年減少35%。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播