台灣遊客佔前3名！ 2024年訪日外國人近3687萬人次創新高

2024年遊日外國人達近3687萬人次，比疫情前的2019年3190萬名旅客還多，創下歷史新高。（法新社）

2025/01/15 16:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本觀光局今（15日）公布數據顯示，2024年遊日外國人較前年增長47%，達近3687萬人次，比疫情前的2019年3190萬名旅客還多，創下歷史新高，其中南韓、中國、台灣遊客最多。

綜合日本媒體報導，日本觀光局今公布數據顯示，2024年12月外國遊客達348萬9800人次，創下去年單月新高，整個2024年遊日外國人達到3686萬9900人次，超越疫情前的2019年3190萬名人次，創歷史新高。

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其中南韓、中國、台灣旅客佔遊日外國人前3位，分別達到881萬7800人次、698萬1200人次、604萬4400人次。美國、香港、泰國遊客也達百萬人次，分別為272萬4600人次、268萬3500人次、114萬8900人次。

報導指出，日圓去年跌至37年來新低，使得日本成為一個對外國人有吸引力且價格合理的旅遊地，外國遊客遊日消費額初估為8.1395兆日元（約新台幣1.7兆），是自2010年開始統計以來首次超過8兆日元；而日圓貶值也抑制當地人出國，去年日本出境人數停留在1300萬人，比2019年減少35%。

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