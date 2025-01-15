南韓國中生救起4人後溺斃 當局將追授名譽

南韓大邱15歲少年從水中救出4名好友，自己卻不幸溺斃，當局將為其申請「義死傷者」的認定。大邱消防車示意圖。（圖擷自大邱消防安全本部臉書）

2025/01/15 16:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕令人感懷！南韓大邱達城郡多斯邑一處水庫，13日下午5時19分許有一群國中生在結冰水面上玩耍，孰料冰層突然破裂導致多人落水，1名少年英勇救出4名好友，但自己最終不幸溺斃，達城郡政府今（15日）宣布，將為少年申請「義死傷者」的認定。

據《韓聯社》報導，少年當時先用魚竿拉起2名落水的朋友，並和另個友人合力救出1人，緊接著在救起第4人的同時，少年不慎摔落因而溺水，讓外界相當心痛。

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達城郡政府表示，等到警方調查結束後，將向大邱市府、保健福祉部提出將少年列為「義死傷者」的申請，「義死傷者」指的是冒著生命危險去拯救他人，導致自己喪命或受傷的狀況。

據了解，一旦被認定為「義死傷者」，可在死後追授勳章並發放補償，對遺屬提供醫療補助、教育保障、就業保障等，補償金額上限在2億韓元（約新台幣452萬元）左右。

達城郡政府指出，他們還將為少年申請大邱市的「正義市民」認定．目前保健福祉部和大邱市府都對本次「義死傷者」的申請案持積極態度。

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