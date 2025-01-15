尹錫悅囚室生活曝光！單獨關押一餐36元 有豆芽湯、烤牛肉

南韓總統尹錫悅被逮捕下車後，身軀佝僂如年邁重病患者。（路透）

2025/01/15 15:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓前檢察總長出身的總統尹錫悅，因涉入去年12月3日宣布戒嚴的濫權與內亂案調查，於今（15）日遭逮捕，成為南韓首位被捕的在任總統。根據外媒《路透》報導，尹錫悅在接受高級公職人員犯罪調查處（CIO）偵訊期間，將被單獨關押在首爾拘留中心。

領導此次調查的CIO為2021年成立的獨立機構，專責調查包括總統及其家人在內的高層官員，但無權起訴總統，需將案件移交檢察官辦公室進行後續處理。CIO辦公室位於與首爾接壤的果川市（Gwacheon）一處大型政府園區，距離總統官邸僅約10分鐘的車程，儘管準備了200多頁的偵訊問卷並計畫錄影，但由於尹錫悅拒絕被錄影，因此偵訊過程並未進行錄影。據韓聯社報導，為了接待尹錫悅，偵訊設施內還新增設有沙發的休息區。

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依據規定，當局有48小時的時間可以偵訊尹錫悅，之後必須向法院聲請羈押令，最長可羈押20天，或將其釋放。在拘留期間，除了接受偵訊的時間外，尹錫悅預計將被關押在首爾拘留中心。該中心實際上位於首爾以南22公里的義王市。根據慣例和尹錫悅的身分，他很可能被安排入住單人囚房，該囚房的空間和設備可能比標準的6.56平方公尺（約兩坪）單人牢房更為寬敞舒適。

抵達拘留中心後，尹錫悅將接受身分查核和簡易的健康檢查，並開始接受審前拘留的生活：早上6點30分起床，晚上9點熄燈就寢。根據南韓矯正局的規定，該局每天為囚犯提供2500卡路里的膳食，每餐費用約為1600韓元（約合新台幣36元）。首爾拘留中心當日提供的菜單，包括豆芽湯、烤牛肉、泡菜、辣椒和沾醬。該中心的一名官員拒絕對尹錫悅是否將被關押於此發表評論。

當局有最多20天的時間對尹錫悅提起公訴。他們必須在48小時內向法院聲請正式羈押令，法院將審酌他是否有可能湮滅證據或影響證人。負責偵訊的CIO由檢察官組成，其首長為前法官吳東運，目前四個調查部門中有2個沒有人員配置，僅有9名檢察官和吳東運的副手負責處理尹錫悅的案件，這也引發外界質疑該機構是否有能力成功對尹錫悅建立有效的控訴。

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