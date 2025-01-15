「加料鳳梨」先付4100元！ 英國披薩店老闆、主廚︰必須死守底線

近日傳出英國一間披薩店，推出一款要價100英鎊（約新台幣4129元）的夏威夷披薩，掀起各界關注。示意圖。（資料照）

2025/01/15 17:04

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由加拿大廚師發明、配料含滿滿鳳梨的「夏威夷披薩」（Hawaiian pizza），問世至今爭議不斷，更被無數擁護正宗義大利披薩的愛好者強烈抵制。近日傳出英國一間披薩店，推出一款要價100英鎊（約新台幣4129元）的夏威夷披薩，掀起各界關注，老闆與主廚坦言因厭惡披薩上出現鳳梨，才故意這樣做。

綜合外媒報導，位於英國東部城市諾里奇（Norwich）的「Lupa Pizza」披薩店，上周被不少消費者注意到該店的外賣平台，出現一款100英鎊的夏威夷披薩，它的定價不僅明顯高於其他口味的披薩，店家甚至還在菜單中備註，「是的，只要花100英鎊就可以吃到它。也點香檳吧！放膽去做，你這個瘋狂的傢伙！」。

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報導指出，這家披薩在去年6月開幕，販售餐點與其他披薩店差不多，像是經典的義大利披薩，售價僅14英鎊（約新台幣579元）。披薩店老闆伍爾夫（Francis Woolf）表示，雖然他與主廚賈諾蘭（Quin Jianoran）都不討厭鳳梨，也喜歡有創意的特色菜，唯獨無法接受把鳳梨放到披薩上，也是他們絕對要死守、不能讓步的共同底線。

伍爾夫直言，「我完全無法忍受在義大利披薩上放鳳梨」，賈諾蘭也表示，「我寧願在披薩上面放一顆該死的草莓，也不要放鳳梨」，至於2人仍願意販售夏威夷披薩的原因，伍爾夫則對此解釋，「如果有人點了100英鎊的披薩，我們還是會為他們製作，也相信對於有如此糟糕口味的披薩來說，這是一個公平的價格。」

Italian pizzeria agrees to making 'vile' Hawaiian pizza for pineapple-loving customers... but there's a catch https://t.co/yBiNiEl8Ro pic.twitter.com/nlZe0cFOF4 — Daily Mail Online （@MailOnline） January 14, 2025

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