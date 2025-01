「加料鳳梨」先付4100元！ 英國披薩店老闆、主廚︰必須死守底線

2025/01/15 17:04

〔即時新聞/綜合報導〕由加拿大廚師發明、配料含滿滿鳳梨的「夏威夷披薩」(Hawaiian pizza),問世至今爭議不斷,更被無數擁護正宗義大利披薩的愛好者強烈抵制。近日傳出英國一間披薩店,推出一款要價100英鎊(約新台幣4129元)的夏威夷披薩,掀起各界關注,老闆與主廚坦言因厭惡披薩上出現鳳梨,才故意這樣做。

綜合外媒報導,位於英國東部城市諾里奇(Norwich)的「Lupa Pizza」披薩店,上周被不少消費者注意到該店的外賣平台,出現一款100英鎊的夏威夷披薩,它的定價不僅明顯高於其他口味的披薩,店家甚至還在菜單中備註,「是的,只要花100英鎊就可以吃到它。也點香檳吧!放膽去做,你這個瘋狂的傢伙!」。

報導指出,這家披薩在去年6月開幕,販售餐點與其他披薩店差不多,像是經典的義大利披薩,售價僅14英鎊(約新台幣579元)。披薩店老闆伍爾夫(Francis Woolf)表示,雖然他與主廚賈諾蘭(Quin Jianoran)都不討厭鳳梨,也喜歡有創意的特色菜,唯獨無法接受把鳳梨放到披薩上,也是他們絕對要死守、不能讓步的共同底線。

伍爾夫直言,「我完全無法忍受在義大利披薩上放鳳梨」,賈諾蘭也表示,「我寧願在披薩上面放一顆該死的草莓,也不要放鳳梨」,至於2人仍願意販售夏威夷披薩的原因,伍爾夫則對此解釋,「如果有人點了100英鎊的披薩,我們還是會為他們製作,也相信對於有如此糟糕口味的披薩來說,這是一個公平的價格。」

