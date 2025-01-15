火星驚見巨大「腰豆」？ 科學家：或為古代水源與生命跡象

NASA的火星偵察軌道器（MRO）近日公布一張於 2022 年 9 月拍攝的火星北半球冬季景象照片，呈現了覆蓋著二氧化碳霜的沙丘，其形狀酷似巨大的「腎形豆」。（圖： NASA/JPL-Caltech/University of Arizona）

2025/01/15 11:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）的火星偵察軌道器（Mars Reconnaissance Orbiter，MRO）近日公布一張於 2022 年 9 月拍攝的火星北半球冬季景象照片，呈現了覆蓋著二氧化碳霜的沙丘，其形狀酷似巨大的「腎形豆」（kidney beans，台灣俗稱「腰豆」）。科學家表示，透過研究這些沙丘，有助於判斷火星過去是否曾存在液態水，進而推測這顆紅色星球是否可能孕育過生命。

生活科學（Live Science）網站報導指出， 在地球和火星上，沙丘通常會隨著風向而移動，風會將沙粒從沙丘的一側搬運到另一側，使沙漠看起來像緩慢移動的海洋。然而，這張照片中的火星沙丘在北半球冬季期間，被一層二氧化碳霜（也稱為乾冰）所覆蓋，此現象讓它們暫時「凍結」在原地。這層霜阻止了風捲起沙粒，直到春季融化時，沙丘才會再度開始遷移。這些看似靜止不動的「腎形豆」沙丘，實際上是科學家們研究火星古代環境的珍貴線索。

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儘管覆蓋沙丘的霜是由二氧化碳而非水冰組成，但透過研究霜的形成和消退，科學家可以推斷火星過去是否存在長時間維持液態水的環境。由於火星的自轉軸傾角在數百萬年間會發生大幅度的變化，遠大於地球自轉軸的擺動，導致火星的季節變化遠比地球劇烈。當火星的自轉軸傾斜到一定程度時，大量的二氧化碳冰會昇華成氣體，使火星大氣層變得更加濃厚，這或許曾為液態水長期存在於火星表面創造了有利條件。

藉由觀測和分析目前火星上二氧化碳霜的季節性變化，科學家可以更準確地推估火星古代氣候的樣貌。進一步研究二氧化碳霜的季節變化，也有助於科學家識別由二氧化碳造成的特殊地質構造，從而揭示更多關於火星氣候變遷的細節。若火星曾經歷過適合液態水穩定存在的時期，則這顆紅色星球很有可能孕育過微生物，甚至這些微生物至今仍可能藏身於某處。

發布這些照片的NASA表示，這些火星「腎形豆」當然無法食用。研究這些被冰封的沙丘，主要的目的是協助科學家們判斷火星是否曾經具備孕育生命的條件。

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