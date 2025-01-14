為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    聖安娜焚風再起！ 洛杉磯罕見紅旗警告：野火恐爆炸性增長

    「聖安娜焚風」將再起，美國國家氣象局發布了罕見的「特別危險情況」紅旗警告，示警強風恐釀洛杉磯野火爆炸性增長。（美聯社）

    「聖安娜焚風」將再起，美國國家氣象局發布了罕見的「特別危險情況」紅旗警告，示警強風恐釀洛杉磯野火爆炸性增長。（美聯社）

    2025/01/14 12:13

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州野火延燒多日，造成至少24死29失蹤，經濟損失難以估算，隨著「聖安娜焚風」（Santa Ana Winds）又將再起，美國國家氣象局發布了罕見的「特別危險情況」紅旗警告（RED FLAG WARNINGS），示警強風恐釀野火爆炸性增長。

    綜合外媒報導，美國國家氣象局發布罕見的紅旗警告，當地時間13日晚間「聖安娜焚風」風速將增強到時速48-80公里，預估14日清晨4點風力達到顛峰，風速將高達時速120公里，洛杉磯和文圖拉縣（Ventura）的部分地區將處於「特別危險的情況」，強勁的風力可能會導致爆炸性火災蔓延。

    國家氣象局建議居民「透過多種方式接收疏散訊息」，同時不要做任何可能引發火災的事情。

    洛杉磯消防局局長克勞利（Kristin Crowley）在記者會上指出：「到目前為止，我們還沒有脫離危險，我們不能放鬆警惕。」強調消防人員已經為最近的極端天氣做了大量的準備。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播