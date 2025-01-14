聖安娜焚風再起！ 洛杉磯罕見紅旗警告：野火恐爆炸性增長

「聖安娜焚風」將再起，美國國家氣象局發布了罕見的「特別危險情況」紅旗警告，示警強風恐釀洛杉磯野火爆炸性增長。（美聯社）

2025/01/14 12:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州野火延燒多日，造成至少24死29失蹤，經濟損失難以估算，隨著「聖安娜焚風」（Santa Ana Winds）又將再起，美國國家氣象局發布了罕見的「特別危險情況」紅旗警告（RED FLAG WARNINGS），示警強風恐釀野火爆炸性增長。

綜合外媒報導，美國國家氣象局發布罕見的紅旗警告，當地時間13日晚間「聖安娜焚風」風速將增強到時速48-80公里，預估14日清晨4點風力達到顛峰，風速將高達時速120公里，洛杉磯和文圖拉縣（Ventura）的部分地區將處於「特別危險的情況」，強勁的風力可能會導致爆炸性火災蔓延。

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國家氣象局建議居民「透過多種方式接收疏散訊息」，同時不要做任何可能引發火災的事情。

洛杉磯消防局局長克勞利（Kristin Crowley）在記者會上指出：「到目前為止，我們還沒有脫離危險，我們不能放鬆警惕。」強調消防人員已經為最近的極端天氣做了大量的準備。

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