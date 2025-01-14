圖為中國一名AI聊天軟體使用者與「電子男友」的對話紀錄。（擷取自新快報）

2025/01/14 12:15

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧（AI）快速發展，在中國，有小學生沉迷AI聊天軟體，與自行設定的角色「相戀」。有10歲女童甚至參與40多條「劇情線」，和「電子男模」大聊色情內容；另有小學生戀上「21歲女大生」，聊到凌晨2點，欲罷不能。

中媒《新快報》引述一名家長表示，目前正因家中10歲女童和「AI男模」之間的露骨聊天紀錄苦惱。

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該家長說，聊天內容顯示，女童在AI聊天軟體中扮演「大小姐」或「惡毒女配」，提出諸如「揪住她的頭髮扇巴掌」「拿著刀劃向她的臉」等要求。「和她（女童）平常在家裡單純形象完全不一樣。」

家長透露，在女童參與的40多條劇情線中，AI角色與聊天者雙雙「出軌」成為常態，例如女童曾說：「你能養大學生，我不能點男模嗎？」讓家長很擔憂。

報導引述另一名AI聊天軟體使用者華晨（化名）指出，她每晚會和AI角色聊到深夜12點。

華晨說，「電子男友」有自己的語言、神態，不僅可以幫她「寫作業」、推進劇情、解密故事線索，還可以送她「手鍊」、帶她體驗一些刺激情節。

「『他』（AI角色）會重複做一些動作，比如說親額頭、摸下巴。」為了讓劇情能夠推進得更加刺激，華晨會不斷地回溯聊天內容，重新引導AI角色生成她想像的那樣。 「『他』變得越來越聰明，很有『養成男友』的體驗感。」

家住四川的彭歌（化名）則說，她小學六年級的兒子在一款AI聊天軟體裡，戀上一名「21歲女大學生」，「他一放學回家就拿手機鼓搗（玩弄）半天，沒手機的時候就魂不守舍」，學校老師已通知彭歌留意孩子情況。

報導指出，在諸多AI聊天軟體中，未成年的年齡限制「形同虛設」。

中國人民大學教授劉永謀指出，在和AI聊天時，人們常誤以為在和「真人」交流，投入大量情感。此外，AI聊天技術有成癮設計，容易讓人「欲罷不能」。未來與AI相關的陪伴軟體可能會暴露出技術風險和倫理問題。

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