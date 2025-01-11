去年狠虧33億、記者編輯出走 《華盛頓郵報》苦思轉型

在美國新聞界歷史悠久的《華盛頓郵報》，正面臨財務虧損、人員出走等困境。（美聯社檔案照）

2025/01/11 16:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》10日報導，擁有悠久歷史的《華盛頓郵報》近年面臨嚴厲的財務挑戰，去年虧損約1億美元（約33億台幣），而老闆貝佐斯（Jeff Bezos）有意吸納多元觀點讀者的策略，又讓編採團隊對新聞路線產生質疑，導致頂尖記者近來頻遭同業挖角。這個曾在川普首個總統任內風光無限的華郵，在川普即將回鍋白宮之際，顯得格外步履蹣跚。

報導指出，川普重返白宮本應是華郵大放異彩的時刻，因為華郵有著豐富的政治報導歷史，包括1970年代導致時任美國總統尼克森下台的「水門案」調查報導，即是由當時的總編輯布萊德利主導。在川普首個總統任內，華郵也以「民主在黑暗中消亡」為主題報導川普施政，成功讓訂閱人數激增，並在2021年1月川普卸任時達到約300萬人。

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然而，去年美國大選前不久，華郵在老闆貝佐斯指示下，打破過去36年替民主黨候選人背書的慣例，罕見選擇保持「中立」，在短短幾天內就有超過25萬人退訂。貝佐斯事後其專欄文章中指稱，背書「造成一種偏見」。

知情人士透露，華郵去年財務損失比前年增加約30％，達到約1億美元。其中，廣告收入從2023年的1.9億美元（約63億台幣）降至1.74億美元（約57億台幣），未達到目標。華郵已在7日宣布裁減近100個業務職位，約佔其員工總數的4％，但編輯部並未受到裁員影響。市調研究公司ComScore指出，去年11月華郵的線上訪客人數為5400萬，低於2020年11月的1.14億。

貝佐斯在去年11月大選前的專欄文章中直言，「我們愈來愈只跟某些菁英交談」，因此計畫引入與更廣大、意識形態更多元化的美國民眾產生共鳴的報導觀點。

然而，接近編輯部的人士表示，華郵內部的變化，讓許多員工對未來感到沮喪和困惑。從政治到國家安全等各個領域的記者，包括帕克（Ashley Parker）、謝勒（Michael Scherer）、佩格（Tyler Pager）和阿拉姆（Hannah Allam）紛紛投奔《紐約時報》、《大西洋月刊》（the Atlantic）和新興網媒《ProPublica》。政治調查和商業記者道西（Josh Dawsey）則回任《華爾街日報》。

不僅如此，還有更多名主力編輯正與其他媒體洽談。內部員工透露，華郵高層已訂出希望覆蓋2億名讀者的目標，但尚不清楚要如何衡量此一目標，以及該人數是否涵蓋社群媒體追蹤者。

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