南韓總統警衛處長：公調處逮捕尹錫悅程序不適當

南韓總統警衛處長朴鍾俊（見圖）表示，調查機關應進行與總統身分相符的調查，執行拘留令的方式不可行。（美聯社）

2025/01/10 14:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統警衛處處長朴鍾俊先前曾阻止高級公職人員犯罪調查處（公調處）執行總統尹錫悅拘留令，他今日接受傳喚前往警察廳國家偵查本部接受調查，接受媒體訪問時表示，調查機關應進行與總統身分相符的調查，執行拘留令的方式不可行。

綜合《韓聯社》等外媒報導，朴鍾俊先前曾2度無視警方傳喚要求，孰料今日上午10時到案接受訊問。對此朴鍾俊澄清，他一開始就決定接受警方傳喚，然因律師團隊的準備工作耽誤一段時間，他強調「若警察出身的我都拒絕傳喚，一般國民誰會接受調查」、「應對警方的威信予以尊重」。

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朴鍾俊坦言，目前政府機構之間對峙衝突的局面，讓很多國民非常擔心，他認為在任何情況下都不能發生武力衝突或流血事件。針對此事，他曾多次致電代行總統職權的副總統崔相穆，建議其為政府機構間進行調解，還曾建議總統尹錫悅的律師團謀求新的解法，然而「都沒有得到合適答覆」。

朴鍾俊認為，「應採取符合現職總統身分的調查程序」，現在執行逮捕令的做法並不合適，「希望可以採取符合我國國格，對總統進行適當的的調查程序。」

面對記者接連提問「是否承認妨礙特殊公務執行罪嫌」、「為什麼要阻止合法簽發的逮捕令」？朴鍾俊回應：「有很多法理根據」、「具體將在調查過程向警方詳細說明」。

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