金融時報：習近平擬派遣高級特使出席川普就職典禮

中國國家主席習近平據報將派遣高級特使出席美國總統當選人川普的就職典禮。由左至右分為蔡奇、王毅和韓正。（資料照）

2025/01/10 10:00

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）邀請中國國家主席習近平出席1月20日的就職典禮，傳出習近平將史無前例派遣高級特使出席，兩個可能人選分別是國家副主席韓正、外交部長王毅。

英國《金融時報》10日引述知情人士報導，北京已告知川普過渡團隊，將由1名高級官員代表習近平出席川普的就職典禮。同時，這位特使將與川普團隊舉行會談。

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知情人士認為，習近平可能會派遣國家副主席韓正，或派遣中共中央政治局委員、外長王毅。川普的一些顧問希望中共中央書記處書記蔡奇能出席典禮，因為他是中共中央政治局常委，權力遠超韓正或王毅。

知情人士並稱，部分人擔憂，如果特使只是王毅或韓正這樣的級別，可能引起川普不滿，因為他已公開邀請習近平本人。

川普此前透露，已邀請習近平和其他外國領導人參加1月20日的總統就職典禮，表明川普有意恢復與中國領導人接觸；但專家認為習近平不太可能出席。

知情人士說：「中國方面需要派遣適當級別的官員，確保雙方關係在一開始就朝著正確的方向發展。」

北京正迫切希望緩解與華府的摩擦，避免貿易緊張局勢嚴重升級。去年11月美國大選前夕，中國官員難以會見川普的顧問，引起了北京擔憂，擔心其對中國問題有任何轉變。

中國此前均由駐華府大使代表，因此來自北京的任何高級官員出席，都將是史無前例的。

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